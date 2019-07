"Game of Thrones" busca arrasar en los premios Emmy 2019 | FOTOS

Más allá de la decepción de muchos con el final de "Game of Thrones", la popular serie de HBO aspira a ser una de las más nominadas a los Emmy.

La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24.000 miembros, anunciará este martes los elegidos para competir en las distintas categorías del galardón más importante de la industria, que se entrega el 22 de septiembre.

Y una vez más, HBO y Netflix aparecen como las cadenas que dominarán el mayor número de nominaciones.

El año pasado, el gigante del streaming recibió 112 nominaciones frente a 108 del canal por suscripción.

"La cantidad de programación que Netflix postula a los Emmys es abrumadora", dijo Ben Travers, del sitio especializado Indiewire.

"Game of Thrones" es el programa de ficción más premiado en las siete décadas de historia de los premios, con 128 nominaciones y 47 estatuillas, incluida la de mejor serie dramática en 2018.

Y aunque el final enfureció a muchos fanáticos, expertos consideran que dominará por última vez el galardón.

Los electores de la Academia podrían inclinarse a votar por esta fantasía épica por "nostalgia" y en respeto "al impacto que ha tenido en la televisión en general", indicó Travers. "Pero también podría ser por falta de opciones", añadió.

El Emmy permite la participación de programas que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo, lo que en esta edición deja por fuera las últimas temporadas de "The Handmaid's Tale", "Big Little Lies" y "Stranger Things".

Travers indicó que esta ausencia puede que no sea accidental.

"Algunos programas temen que "Game of Thrones" arrase con todo y prefieren no enfrentarlo" por última vez.



