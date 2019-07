Emmy 2019: los grandes olvidados de las nominaciones | FOTOS

Las nominaciones al Emmy 2019 ya fueron anunciadas. "Game of Thrones" y otras historias compiten por los galardones, como era de esperarse, mientras que otras producciones (y sus actores) se quedaron fuera de competencia; incluyendo algunas favoritas de la audiencia.

Cabe recordar que las nominaciones son elegidas mediante votos por los cerca de 24 mil miembros de la Academia de Televisión de los Estados Unidos, lo que significa que no se tratan de una muestra de su popularidad con el público en general.

"Kidding" (Showtime) fue el regreso triunfal de Jim Carey a la actuación interpretando a Jeff Pickles, un ícono de la televisión cuya vida empieza a caerse en pedazos. A pesar de que la actuación de Carey "como un payaso triste" fue alabada por la mayoría de los críticos, esta no le pudo ganar un espacio en los premios Emmy.

Un favorito que fue dejado de lado por los Emmy fue "Catch-22". La adaptación a la novela de Joseph Heller por Hulu tuvo un elenco de lujo entre los que se cuentan George Clooney y Hugh Laurie. A pesar de su preferencia por el público, fue dejada de lado en la categoría de serie limitadas por "Chernobyl", "Escape At Dannemora", "Fosse/Verdon", "Sharp Objects" y "When They See Us".

Julia Roberts también quedó fuera de esta edición de los premios. La estrella era voceada para ganar su primer Emmy por su trabajo como la consejera Heidi Bergman en la serie de Amazon Prime Video "Homecoming", esperanza que no se concretó.

Otra favorita del publico y los críticos que no fue mencionada es "The Good Fight". Desafortunadamente para la serie las buenas reseñas del spin off de "The Good Wife" no se han traducido en galardones para la serie ni para su estrella Christine Baranski.

¿Qué otras series crees que debieron estar entre los nominados este año? Comparta con nosotros en los comentarios.