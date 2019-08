Emmy 2019: Julia Louis-Dreyfus, la actriz que podría hacer historia con "Veep"

La Academia de Televisión de los Estados Unidos entrega este 22 de septiembre los Premios Emmy 2019 a los mejor de la pantalla chica de los últimos meses. HBO es la gran nominada y, en la terna del premio a la Mejor actriz de comedia, buscará el triunfo con la experimentada en el género: Julia Louis-Dreyfus.

Recordada por su papel de Elaine Benes en "Seinfeld", Julia Louis- Dreyfus vuelve a asumir un personaje cómico en la serie "Veep" (2012-2019); en la que interpreta a la exsenadora de los Estados Unidos -y futura vicepresidenta- Selina Meyer.

"Veep" gira en torno a las maniobras del equipo de trabajo de Meyer, el cual buscará convertirla en un personaje político poderoso, sobrepasando problemáticas como ser constantemente relegada por el Presidente.

Vale recordar que Julia Louis-Dreyfus ya recibió seis Emmy's a Mejor actriz cómica por "Veep" en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; por lo que buscará retomar la buena racha este año.

Otras actrices que buscan un Emmy a Mejor actriz de comedia son Christina Applegate ("Dead To Me"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Natasha Lyonne ("Russian Doll"), Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") y Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

