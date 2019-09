Emmy 2019 EN VIVO: todos los detalles de la gala

Lo mejor de la televisión se reconocerá la noche del domingo con el prestigioso premio Emmy 2019. Este galardón celebra a las historias que, semana a semana, capturan a los espectadores. Aquí encontrarás la completa lista de ganadores. Además, de algunas curiosidades que se darán en la ceremonia.



► Emmy 2019: "Black Mirror: Bandersnatch" y más películas para TV nominadas

► Emmy 2019: hora y canal para ver la premiación a lo mejor de la TV

La edición 71 de los Emmy será diferente a las anteriores. Esta ceremonia, al igual que los últimos premios Oscar, no tendrá presentador principal para animar su nueva gala, este domingo 22 de septiembre.



El director ejecutivo de Fox Entertainment, Charlie Collier, indicó que esta decisión permitirá que la ceremonia dedique más tiempo a la gran cantidad de series que se despiden este año, incluida "Game of Thrones", nominada en 32 categorías, un récord.



Pero esta no será primera vez que los Emmy estará sin presentador. La edición del 2003 tampoco tuvo maestro de ceremonias. El caso ya había ocurrido en 1975 y 1998.



VER DESDE ESTADOS UNIDOS:

Canal: NBC

Hora: 5:00 p.m. (hora del Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)



VER DESDE AMÉRICA LATINA

Canales: TNT, TNT Series

La alfombra roja empieza en los siguientes horarios, tras lo cual inicia la ceremonia:



México: 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.



OTROS PAÍSES

Canadá

CTV

Alfombra roja: Domingo 22 de septiembre, 8:00 PM ET / 5:00 PM PT

Ceremonia: Domingo 22 de septiembre, 7:30 PM ET / 4:30 PM PT



Japón

Fox

Alfombra roja: Lunes 23 septiembre, 8:00AM JST

Ceremonia: Lunes 23 septiembre, 9:00AM JST



Australia

Live en Fox 8

Streaming en Foxtel Now

Red Carpet Show: Lunes 23 septiembre 8:00 AM

70th Emmy Awards: Lunes 23 septiembre, 10:00 AM



Francia

SerieClub

Ceremonia: Lunes 23 septiembre, 1:55 AM CEST



Alemania

​TNT Serie

Red Carpet Show: Lunes 23 septiembre, 1:00 – 2:00 AM CEST

71th Emmy Awards: 3:00 AM CEST para la ceremonia central



VER ONLINE

Si no quieres ver la entrega del Emmy en un televisor, siempre puedes seguir la transmisión online por TNT GO (http://www.tntgo.tv/en-vivo/). Solo tienes que loguearte con los accesos entregados por tu operador de televisión por cable.

SOBRE LA CEREMONIA

Los Emmy son otorgados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. La producción de esta ceremonia está bajo el cargo de Lorne Michaels, el legendario productor de "Saturday Night Live".



La cadena Fox, que retransmitirá el 22 de septiembre la 71 edición de los Emmy, indicó la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, en inglés) que estos galardones no tendrán un maestro de ceremonias, una situación que ya se vio este año con los Oscar.

LA LISTA DE NOMINADOS

Mejor actor principal en serie dramática

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Kit Harington ("Game Of Thrones")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Billy Porter ("Pose")

Milo Ventimiglia ("This Is Us")



Mejor actriz principal en serie dramática

Emilia Clarke ("Game Of Thrones")

Jodie Comer ("Killing Eve")

Viola Davis ("How To Get Away With Murder")

Laura Linney ("Ozark")

Mandy Moore ("This Is Us")

Sandra Oh ("Killing Eve")

Robin Wright ("House Of Cards")



Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Mahershala Ali ("True Detective")

Benicio Del Toro ("Escape at Dannemora")

Hugh Grant ("A Very English Scandal")

Jared Harris ("Chernobyl")

Jharrel Jerome ("When They See Us")

Sam Rockwell ("Fosse/Verdon")



Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Amy Adams ("Sharp Objects")

Patricia Arquette ("Escape at Dannemora")

Aunjanue Ellis ("When They See Us")

Joey King ("The Act")

Niecy Nash ("When They See Us")



Mejor actor de comedia

Bill Hader ("Barry")

Don Cheadle ("Black Monday")

Anthony Anderson ("black-ish")

Eugene Levy ("Schitt's Creek")

Ted Danson ("The Good Place")

Michael Douglas ("The Kominsky Method")



Mejor actriz de comedia

Christina Applegate ("Dead To Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Natasha Lyonne ("Russian Doll")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")



Mejor serie dramática

"Better Call Saul" (AMC)

"Bodyguard" (Netflix)

"Game Of Thrones" (HBO)

"Killing Eve" (BBC America)

"Ozark" (Netflix)

"Pose" (FX Networks)

"Succession" (HBO)

"This Is Us" (NBC)



Mejor serie cómica

"Barry" (HBO)

"Fleabag" (Prime Video)

"Russian Doll" (Netflix)

"Schitt's Creek" (Pop TV)

"The Good Place" (NBC)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video)

"Veep" (HBO)



Mejor serie de edición limitada

"Chernobyl" (HBO)

"Escape At Dannemora" (Showtime)

"Fosse/Verdon" (FX Networks)

"Sharp Objects" (HBO)

"When They See Us" (Netflix)



Mejor película para TV

"Bandersnatch / Black Mirror" (Netflix)

"Brexit" (HBO)

"Deadwood" (HBO)

"King Lear" (Prime Video)

"My Dinner With Hervé" (HBO)



Mejor actor de reparto en serie dramática

Alfie Allen ("Game Of Thrones")

Jonathan Banks ("Better Call Saul")

Nikolaj Coster-Waldau ("Game Of Thrones")

Peter Dinklage ("Game Of Thrones")

Giancarlo Esposito ("Better Call Saul")

Michael Kelly ("House Of Cards")

Chris Sullivan ("This Is Us")



Mejor actriz de reparto en serie dramática

Gwendoline Christie ("Game Of Thrones")

Julia Garner ("Ozark")

Lena Headey ("Game Of Thrones")

Fiona Shaw ("Killing Eve")

Sophie Turner ("Game Of Thrones")

Maisie Williams ("Game Of Thrones")



Mejor actor de reparto en serie cómica

Alan Arkin ("The Kominsky Method")

Anthony Carrigan ("Barry")

Tony Hale ("Veep")

Stephen Root ("Barry")

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Henry Winkler ("Barry")



Mejor actriz de reparto en serie cómica

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Anna Chlumsky ("Veep")

Sian Clifford ("Fleabag")

Olivia Colman ("Fleabag")

Betty Gilpin ("GLOW")

Sarah Goldberg ("Barry")

Marin Hinkle ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Kate McKinnon ("Saturday Night Live")



Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Patricia Arquette ("The Act")

Marsha Stephanie Blake ("When They See Us")

Patricia Clarkson ("Sharp Objects")

Vera Farmiga ("When They See Us")

Margaret Qualley ("Fosse/Verdon")

Emily Watson ("Chernobyl")



Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Asante Blackk ("When They See Us")

Paul Dano ("Escape At Dannemora")

John Leguizamo ("When They See Us")

Stellan Skarsgård ("Chernobyl")

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Michael K. Williams ("When They See Us")



Mejor programa de sketches

"At Home With Amy Sedaris" (truTV)

"Documentary Now!" (IFC)

"Drunk History" (Comedy Central)

"I Love You, America With Sarah Silverman" (Hulu)

"Saturday Night Live" (NBC)

"Who Is America?" (Showtime)