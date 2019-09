Emmy 2019: lista completa de ganadores de los premios creativos | FOTOS

La serie de HBO "Game of Thrones" se confirmó este fin de semana como la ficción con más premios en la gala previa a los Emmy 2019. La creación de R.R. Martin dominó los Emmy Creativos y técnicos que se entregaron el pasado fin de semana.

► Emmy 2019: la escena "Game of Thrones" por la que podrían darle el premio a Peter Dinklage

► Emmy 2019: "Game of Thrones" domina las galas previas con diez premios

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron el sábado y el domingo en Los Ángeles (EE.UU.); y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que tendrá lugar en la ciudad californiana el domingo 22 de septiembre.



Así, los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, otorgaron diez premios a "Game of Thrones".



Entre los diez premios que ya se ha anotado este año "Game of Thrones" figuran categorías como mejor composición musical para una serie o mejor cásting de una serie dramática. La superproducción basada en las novelas de George R.R. Martin partía con 32 nominaciones para los Emmy con las que logró el récord de candidaturas para una serie en una misma edición de estos premios.



Entre otros premios, el famoso conductor de televisión RuPaul también ganó como presentador por cuarta vez consecutiva, por su show "RuPaul's Drag Race". Además, el británico James Corden ganó como La serie de variedades cortas sobresalientes. El documental sobre los supuestos abusos de Michael Jackson "Leaving Neverland" ganó como Especial sobresaliente documental o no ficción.



A continuación la lista completa de ganadores:

Mejor Programa Animado de Menos de una Hora

The Simpsons - FOX



Mejor Programa Infantil

When You Wish Upon a Pickle: A Sesame Street Special - HBO



Mejor documental

Our Planet - Netflix



Mejor especial documental

Leaving Neverland - HBO



Mejor informe especial

Anthony Bourdain Parts Unknown - CNN



Mejor programa interactivo

NASA and SpaceX: The Interactive Demo-1 Launch - YouTube



Mejor programa interactivo original

NASA's InSight Mars Landing - NASA TV



Mejor reality estructurado

Queer Eye - Netflix



Mejor reality no estructurado

United Shades of America With W. Kamau Bell - CNN



Mejor programa en vivo

Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons - ABC



Mejor programa pre-grabado

Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool - CBS



Mejor invitada en serie de comedia

Jane Lynch - The Marvelous Mrs. Maisel



Mejor invitado en serie de comedia

Luke Kirby - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor invitado en serie dramática

Bradley Whitford - The Handmaid's Tale

Mejor invitada en serie dramática

Cherry Jones - The Handmaid's Tale

Mejor casting de serie de comedia

Fleabag



Mejor casting de serie de drama

Game of Thrones

Mejor casting de miniserie

When They See Us

Mejor casting de reality

Queer Eye

Mejor vestuario contemporáneo

Russian Doll - Netflix

Mejor vestuario

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor vestuario de ciencia ficción o fantasía

Game of Thrones

Mejor vestuario de reality

RuPaul's Drag Race

Mejor maquillaje

Game of Thrones

Mejor diseño de producción de reality

Saturday Night Live

Mejor diseño de producción de programa narrado

Russian Doll

Mejor diseño de producción de programa especial

RENT

Mejor dirección técnica

Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guión especial

Hannah Gadsby: Nanette

Mejor guión especial de programa

Anthony Bourdain Parts Unknown

Mejor coreografía

World of Dance - Routines

Mejor comercial

"Dream Crazy" - Nike

Mejor conductor de programa

RuPaul's Drag Race

Mejor narrador

Our Planet

Mejor edición

Game of Thrones

Mejor edición de miniserie

Barry

Mejor edición de serie limitada

Chernobyl

Mejor edición de programa no ficción

Free Solo

Mejor mezcla de sonido

Aretha! A Grammy Celebration for The Queen of Soul

Mejor composición para serie limitada

Chernobyl

Mejor música original

Crazy Ex-Girlfriend

Mejor supervisión musical

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor coordinación de serie de comedia

GLOW

Mejor coordinación de serie de drama

Game of Thrones

Mejores efectos especiales

Game of Thrones

Mejores efectos especiales en personaje secundario

Chernobyl

Mejor dirección en serie especial

Springsteen on Broadway

Mejor dirección por programa documental

Free Solo

Mejor dirección por reality

Queer Eye