Emmy 2019: este martes se anuncian a todos los nominados

La Academia de Televisión de los Estados Unidos anunciará este martes 16 de julio a los nominados a los premios Emmy 2019, que reconocen a lo mejor de la televisión y cuya gala se celebrará este 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

-Antecedentes-

El anuncio de las nominaciones se dará el martes 16 de julio a las 8:30 a.m hora de Los Ángeles (3:30 p.m. GMT, 10:30 a.m. en el Perú). el anuncio se podrá ver en vivo por medio del sitio web del evento, así como por la página Facebook.

Este año marca la última vez que "Game of Thrones" participará en el certamen, aunque spin-offs en el mundo creado por George R.R. Martin seguirán apareciendo en nuestras pantallas en el futuro. Pese a la controversia creada en torno a la última temporada, la serie de HBO será un fuerte contrincante en varias categorías, incluyendo la codiciada Mejor serie dramática.

Otras series favoritas en esta categoría como "Big Little Lies", "Stranger Things 3" y "Euphoria" estarán fuera del certamen al haber sido estrenadas luego de la fecha límite de este año, el 31 de mayo. Esto dejará el campo abierto para series como "Better Call Saul" y "Killing Eve" para llevarse una de estas nominaciones.

En la categoría de comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", ganadora del Emmy 2018, probablemente se tendrá que enfrentar a "Veep", serie protagonizada por Julia Louis-Dreyfus que concluyó este año. Otras comedias populares que podrían entrar en el certamen son "The Good Place" de NBC, "Fleabag" de Amazon Prime y "Russian Doll" de Netflix.

Mientras tanto en la categoría de Mejor serie limitada tendrá como contrincantes a dos series basadas en hechos reales: "When They See Us" ("Así nos ven") de Netflix y "Chernobyl" de HBO. "A Very English Scandal" con Hugh Grant y "Fosse/Verdon" son también fuertes posibilidades en esta categoría, mientras que la última temporada de "True Detective", una mejora de la abismal segunda, podría valerle a la serie un regreso a los Emmy.