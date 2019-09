Emmy 2019: los premios que podría llevarse Netflix | FOTOS

Un total de 118 nominaciones consiguió Netflix para la próxima entrega de los premios Emmy, a desarrollarse en septiembre. A propósito, repasamos los títulos que más destacan en la galería que abre este artículo.

Destaca entre las nominaciones de Netflix "Ozark", serie dramática protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney; donde son una pareja de esposos obligada a lavar dinero de un cartel.

Otra nominación destacada de Netflix es la de Mejor programa animado, donde compite la aclamada historia "Bojack Horseman"; donde un caballo actor interpretado por Will Arnett debe hacerle frente a sus problemas emocionales.

EMMY 2019: LAS PRINCIPALES NOMINACIONES DE NETFLIX

Mejor dirección en serie de drama: "Ozark".

Mejor dirección en serie limitada, película o especial dramático: "When They See Us".

Mejor actor principal en serie cómica: Michael Douglas por "The Kominsky Method".

Mejor actor principal en serie dramática: Jason Bateman por "Ozark".

Mejor actor principal en serie limitada o película: Jharrel Jerome por "When They See Us"

Mejor actriz principal en serie cómica: Christina Applegate por "Dead to me".

Mejor actriz principal en serie cómica: Natasha Lyone por "Russian Doll"

Mejor actriz principal en serie dramática: Robin Wright por "House of Cards".

Mejor actriz principal en serie dramática: Laura Linney por "Ozark".

Mejor actriz principal en serie limitada o película: Aunjanue Ellis por "When They See Us"

Mejor actriz principal en serie limitada o película: Niecy Nash Ellis por "When They See Us"

Mejor actor de reparto en serie cómica: Alan Arkin por "The Kominsky Method".

Mejor actor de reparto en serie dramática: Michael Kelly por "House of Cards".

Mejor actor de reparto en serie limitada o película: Asante Blackk por "When They See Us"

Mejor actor de reparto en serie limitada o película: John Leguizamo por "When They See Us"

Mejor actor de reparto en serie limitada o película: Michael K. Williams por "When They See Us"

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Betty Gilpin por "GLOW".

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner por "Ozark"

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película: Marsha Stephanie por "When They See Us".

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película: Vera Farmiga por "When They See Us".

Mejor serie cómica: "Russian Doll"

Mejor serie dramática: "Bodyguard"

Mejor serie dramática: "Ozark"

Mejor serie limitada: "When They See Us".

Mejor película de TV: "Bandersnatch: Black Mirror"

Mejor documental o especial de no ficción: "FYRE: The Greatest Party That Never Happened"

Mejor guion de serie cómica: "Russian Doll: Nothing In This World Is Easy"

Mejor guion de serie cómica: "Russian Doll: A Warm Body"

Mejor guion de serie dramática: "Bodyguard"

Mejor guion de serie limitada: "When They See Us"

MÁS SOBRE LA CEREMONIA

A desarrollarse en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California; la 71 ceremonia del Emmy 2019 tiene a "Game of Thrones" como la serie más nominada; donde se incluyen categorías de peso como Mejor serie dramática y Mejor guion.

El Emmy 2019 es entregado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. En América Latina la ceremonia se emitirá el domingo 22 de septiembre desde las 7:00 p.m. por los canales TNT y TNT Series.