Emmy 2019: Kit Harington, Bob Odenkirk y más nominados a Mejor actor de drama

Bob Odenkirk ha sido nominado al Emmy como Mejor actor principal de drama por todas las temporadas de "Better Call Saul" y este 2019 no ha sido distinto. No obstante, tiene entre sus competidores a Kit Harington de la popular "Game of Thrones".

►Emmy 2019: "Game of Thrones" y todos los premios que podría ganar | FOTOS

►Emmy 2019: la lista completa de nominados al premio de lo mejor de la TV | FOTOS

En "Better Call Saul" Bob Odenkirk es Jimmy McGill, abogado dispuesto a todo con tal de salirse con la suya; inclusive mentir y perjudicar a miembros de su propia familia.

En "Game of Thrones", Kit Harington es Jon Snow, señor del Norte que se alía a la reina Daenerys Targaryen para acabar con la amenaza del Rey de la Noche. Ambos también enfrentarán a Cersei Lannister, quien gobierna en King's Landing.

A desarrollarse en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California; la 71 ceremonia del Emmy 2019 tiene a "Game of Thrones" como la serie más nominada; donde se incluyen categorías de peso como Mejor serie dramática y Mejor guion.

El Emmy 2019 es entregado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. En América Latina la ceremonia se emitirá la noche del domingo 22 de septiembre por los canales TNT y TNT Series.