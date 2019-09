Emmy 2019: "Chernobyl" y los premios que podría llevarse en la gala

Ha sido un buen año para HBO que consiguió un total de 137 nominaciones al Emmy 2019 con la polémica pero exitosa última temporada de "Game of Thrones", batiendo el récord de nominaciones con 32. La cadena también se lució con la serie limitada "Chernobyl", que fue nominada a 19 premios.

► Emmy 2019: esta es la lista completa de la nominaciones | FOTOS



Una semana antes de la entrega del premio principal, se llevó a cabo la ceremonia de premios creativos; donde "Chernobyl" se llevó un total de siete estatuillas.

Esta es la lista completa de todos los premios que "Chernobyl" tiene pendiente por ganar:

LOS PREMIOS PENDIENTES POR GANAR

Mejor serie limitada

Mejor dirección para una serie limitada - Johan Renck

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película - Stellan Skarsgård

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película - Emily Watson

Mejor guion para una serie limitada, película o especial dramático - Craig Mazin

Mejor actor en una serie limitada o película - Jared Harris



LOS PREMIOS QUE YA GANÓ "CHERNOBYL"

Mejor mezcla de sonido para una serie limitada o película - Stuart Hilliker y Vincent Piponnier

​Mejor diseño de producción para una serie de época de fantasía - Luke Hull, Karen Wakefield y Claire Levinson-Gendler

Mejores efectos especiales en un rol de soporte - Lindsay McFarlane, Max Dennison, Claudius Christian Rauch.

Mejor edición de una sola cámara para una serie limitada o película para tv - Simon Smith

Mejor composición musical para una serie limitada, película o especial - Hildur Guðnadóttir

Mejor edición de sonido para una serie limitada, película o especial - Stefan Henrix, Joe Beal, Michael Maroussas, Harry Barnes, Andy Wade, Philip Clements y Anna Wright

Mejor cinematografía para una serie limitada o película - Jakob Ihre

Creada por Craig Mazin, "Chernobyl" sigue los hechos antes y durante el desastre nuclear en la planta del mismo nombre en abril de 1986 cerca de la ciudad de Prípiat, Ucrania.

El Emmy 2019 se entrega la noche del domingo 22 de septiembre desde Los Ángeles, California. El más fuerte competidor de "Chernobyl" es "When They See Us", miniserie basada en hechos reales sobre el injusto encarcelamiento de unos jóvenes estadounidenses.