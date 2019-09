Emmy 2019: "Game of Thrones" y todos los premios que podría ganar | FOTOS

Con 32 nominaciones al Emmy 2019, "Game of Thrones" de HBO rompió récords para una serie dramática. Considerando los rátings de su temporada final, y el historial de premios en las galas de años pasados, la serie podría ser la gran ganadora de la gala de la TV.

Entre las nominaciones de "Game of Thrones" destaca la principal, Mejor serie dramática, donde compite con historias como "Better Call Saul" de AMC, "Ozark" de Netflix y "Pose" de FX.

Otro de los premios que podría ganar es el de Mejor guion, esto por el episodio "The Iron Throne"; el final de la serie, donde se define quién gobierna Westeros tras la conquista desarrollada por Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Y ahora que mencionamos a Clarke, la británica está nominada en la categoría de Mejor actriz dramática. La escena que podría darle el Emmy muestra cómo se transforma en una tirana y destruye a lomo de dragón la capital del reino.

En la ceremonia de premios creativos, "Game of Thrones" se llevó 10 estatuillas, incluyendo Mejor edición de sonido, Mejores efectos visuales y Mejor vestuario sci-fi/ fantasía. El 22 de septiembre puede llevarse más premios.



EMMY 2019: TODOS LOS PREMIOS QUE "GAME OF THRONES" PUEDE GANAR

-Mejor serie de drama.

-Mejor guion de serie de drama.

-Mejor actriz en serie de drama: Emilia Clarke como Daenerys Targaryen.

-Mejor actor en serie de drama: Kit Harington como Jon Snow.

-Mejor actor de reparto en serie de drama: Alfie Allen como Theon Greyjoy.

-Mejor actor de reparto en serie de drama: Nikolaj Coster-Waldau como Jaime Lannister

-Mejor actor de reparto en serie de drama: Peter Dinklage como Tyrion Lannister.

-Mejor actriz de reparto en serie de drama: Gwendoline Christie como Brienne of Tarth.

-Mejor actriz de reparto en serie de drama: Lena Headey como Cersei Lannister.

-Mejor actriz de reparto en serie de drama: Sophie Turner como Sansa Stark.

-Mejor actriz de reparto en serie de drama: Maisie Williams como Arya Stark.

-Mejor actriz invitada en serie de drama: Carice van Houten por Melisandre.

-Mejor dirección de serie de drama para "The Iron Throne," dirigido por David Benioff y D.B. Weiss.

-Mejor dirección de serie de drama para "The Last of the Starks," dirigido por by David Nutter.

-Mejor dirección de serie de drama para "The Long Night," dirigido por Miguel Sapochnik.

LOS EMMY CREATIVOS QUE "GAME OF THRONES" GANÓ

-Mejor cásting en serie de drama.

-Mejor diseño de títulos.

-Mejor coordinación de acrobacias en serie de drama, limitada o película para TV.

-Mejores disfraces de fantasía/ ciencia ficción.

-Mejores efectos visuales.

-Mejor edición de una sola cámara para serie de drama: "The Long Night," editado por Tim Porter, ACE.

-Mejor maquillaje para serie de una sola cámara (no prostético).

-Mejor composición musical para serie.

-Mejor edición de sonido para serie cómica o de drama (una hora).

-Mejor mezcla de sonido para serie cómica o de drama (una hora).

A desarrollarse en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California; la 71 ceremonia del Emmy 2019 tiene a "Game of Thrones" como la serie más nominada; donde se incluyen categorías de peso como Mejor serie dramática y Mejor guion.



El Emmy 2019 es entregado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. En América Latina la ceremonia se emitirá la noche del domingo 22 de septiembre por los canales TNT y TNT Series.