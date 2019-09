Emmy 2019: 'Walter White', la sorpresa de la ceremonia | VIDEO

"Breaking Bad" terminó hace seis años, pero todavía se mantiene fresca en la memoria colectiva como uno de los mayores hitos de la televisión. Aún así, sorprende que el actor protagónico, Bryan Cranston, aparezca en la apertura de la ceremonia de los Emmy en Los Ángeles.

Tras una representación de múltiples artistas, donde el objetivo era mostrar una ceremonia algo "improvisada" (no existe un solo presentador); Cranston sale al escenario, donde lo recibe el aplauso general de los presentes.

Su aparición no fue gratuita, pues quién mejor que el recordado Heisenberg, cuyo trabajo y el del resto del elenco de "Breaking Bad", cambió la historia de la televisión, para dar un discurso sobre el por qué la ficción seriada es más importante que nunca.

A continuación, el discurso de Cranston:

"Hace 50 años Neil Armstron caminó sobre la Luna. Y con el poder de la TV, 600 millones de personas y 53 millones de hogares caminaron con él. Nada mal con ese ráting. Yo tenía 13 años, y al estar sentado frente a la TV ese día, se me abrió un universo de posibilidades: podía estar en todos lados, podía ir a cualquier lado... incluso Albuquerque".

Nota del redactor: la clara referencia a "Breaking Bad" hizo que el público se emocione.

Sigue Cranston: "Cincuenta años después, la TV todavía nos traslada a lugares lejanos: Winterfell ("Game of Thrones"), el Mundo al Revés ("Stranger Things").... incluso el Paraíso ("Bachelor in Paradise"). Y nos da la bienvenida a hogares familiares, donde reímos con los Dunphy ("Modern Family") y lloramos con los Pearson".

Nota del redactor: Cranston hace una broma sobre lo lacrimógena que es "This is Us".

Entonces llega el remate: "La televisión nunca ha sido tan grande. La televisión ha sido tan relevante. Y la televisión nunca ha sido así de buena".