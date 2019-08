Emmy 2019: los momentos más impactantes de "When They See Us"

Con 11 nominaciones a los Emmy 2019, incluyendo Mejor serie limitada, "When They See Us" ("Así nos ven" en español) de Ava DuVernay es indudablemente una de las series mejor criticadas en la gala de la Academia de Televisión de los Estados Unidos.

La serie de cuatro partes cuenta la historia de los Cinco de Central Park, un grupo de adolescentes que fueron acusados y condenados falsamente por la violación y agresión de una mujer blanca en 1989. Después de pasar varios años en prisión, Antron McCray (15 años), Kevin Richardson (14), Yusef Salaam (15), Raymond Santana (14) y Korey Wise (16) fueron exonerados luego de que un criminal confesara ser el verdadero autor del incidente.

La serie de DuVernay sigue los hechos desde la noche del incidente hasta la liberación de los 'Cinco de Central Park', ahora autodenominándose los 'Cinco Exonerados', décadas después. Pero en el trayecto nos trae impactantes escenas que marcan la historia y explican lo que pasó después. Aquí hacemos una selección de ellas.

1. La escena del crimen

Si bien la historia de "When They See Us" se enfoca en los 'Cinco de Central Park' y las injusticias que sufrieron, no hay que olvidarse de Trisha Meili, la mujer de 28 años que estuvo en el centro de todo el problema.

Banquera de profesión, la joven mujer no solo fue asaltada sexualmente, sino que también sufrió graves lesiones y fue dejada a morir desangrada en una fría noche en Nueva York. Además de estar 11 días en coma, la joven perdió toda memoria del incidente, caso que no ayudó en el juicio de los 'Cinco de Central Park', como puede verse en "When They See Us".

En la serie los realizadores solo muestran la escena del crimen, aunque posteriormente Meili aparece en las escenas de la corte interpretada por la actriz Alexandra Templer.

2. Los interrogatorios

Es inapropiado llamar esto un momento, porque son varios que ocupan la mitad del primer capítulo de la serie, pero la importancia de las escenas mostradas es imposible de minimizar pues muestran las técnicas usadas por los policías para conseguir las confesiones que fueron la única evidencia 'real' en el juicio.

3. Donald Trump

Aunque ahora Donald Trump ocupa la Casa Blanca, cuando ocurrieron los hechos de "When They See Us" el ahora presidente era 'solo' un magnate de las bienes raíces.

La imagen del mandatario solo se ve fugazmente y a través de una antigua entrevista, pero su importancia en el caso no puede ser subestimada, incluyendo la compra de varios anuncios en los periódicos pidiendo que se reinstituya la pena de muerte en el estado.

4. El juicio

A pesar de la falta de evidencia y las historias contradictorias, los cinco son condenados a prisión en relación al crimen en dos juicios paralelos.

5. Antron, Yusef, Kevin y Raymond en el reformatorio

Condenados al reformatorio, Antron, Yusef, Kevin y Raymond pasan años en el reformatorio. "Siento que todo el mundo me odia, mamá", dice Antron McCray (Caleel Harris) en una escena. "Sé que se siente así. Pero yo te amo lo suficiente como para compensar por todos los demás", le responde su madre.

6. Regreso a casa

Luego de años en encerrados los cuatro salen de prisión. Pero las consecuencias de su tiempo en prisión no solo quedan en traumas, sino también repercuten en su capacidad de conseguir empleos.

Después de una desgarradora escena donde Raymond Santana regresa al cuarto de su niñez, la falta de prospectos lo lleva a delinquir para mantenerse.

7. Korey en prisión

Debido a que Korey Wise tenía 16 años cuando ocurrió el crimen, él fue enviado a una prisión de mayores. Encerrado en su celda después de una paliza e intentando recordar todos los detalles que lo llevaron a estas circunstancias, intenta no perder la razón.

8. Confesión del verdadero asesino

En 2001 Matías Reyes, un asesino y violador serial, encuentra la religión y decide confesar ser el verdadero autor del asalto de Trisha Meili. "Yo lo hice. Debemos pagar por nuestros pecados. Pequé, mucho. Merezco pagar por los míos", dice Reyes, interpretado por Reece Noi en el cuarto episodio de "When They See Us".

9. La fiscal

A pesar de ser presentada con evidencia de que los 'Cinco de Central Park' no tuvieron que ver con el crimen de Trisha Meili, la fiscal Linda Fairstein reitera su posición, asegurando que Reyes era un sexto criminal que se había escapado de la justicia. "Vi a más de 30 detectives hacer una investigación brillante. Hicimos justicia por una mujer que fue violada brutalmente. (...) Esos chicos son culpables. Nos aseguramos de que obtuvieran lo que merecían. E iré al infierno antes de sentir culpa por eso", Fairstein interpretada por Felicity Huffman.

10. Los cinco exonerados

Exonerados de los crímenes y todos liberados al fin, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise celebran su libertad.