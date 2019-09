Emmy 2019: "When They See Us" y todos los premios que se podría llevar

Con 16 nominaciones para los premios Emmy 2019, incluyendo el codiciado premio a la Mejor serie limitada, "When They See Us" es una de las grandes esperanzas de Netflix para la contienda del 22 de setiembre en la que el servicio de streaming se enfrenta con un HBO reforzado por uno de sus mejores años.

La serie dirigida y escrita por Ava DuVernay cuenta la historia de los 'Cinco de Central Park', un grupo de adolescentes de color que fueron encarcelados injustamente por la violación y asalto de una mujer blanca. Los jóvenes, ninguno mayor a los 16 años, pasaron años encerrados antes de que el verdadero autor del crimen confesara.

La serie ha sido muy bien recibida por la crítica, manteniendo un 96% en Rotten Tomatoes basándose en la opinión de 72 expertos. Sin embargo "When They See Us" tendrá un duro rival con "Chernobyl", serie limitada de HBO que se ha llevado 19 nominaciones en esta edición de los premios.

La creadora de la serie, Ava DuVernay, está nominada a tres categorías: Mejor serie limitada, Mejor guion para una serie limitada y Mejor dirección. Mientras tanto varios actores compiten por los premios para el Mejor actor principal y Mejor actor de reparto en la categoría de serie limitadas o películas.

A continuación incluimos una lista de todas las nominaciones de la serie.

Mejor serie limitada - Ava DuVernay

Mejor actriz principal en una serie limitada o película - Aunjanue Ellis como Sharon Salaam

Mejor actriz principal en una serie limitada o película - Niecy Nash como Delores Wise

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película - Marsha Stephanie Blake como Linda McCray

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película - Vera Farmiga como Elizabeth Lederer

Mejor edición de sonido para una serie limitada, película o especial - John Benson

Mejor mezcla de sonido para una serie limitada o película - Joe DeAngelis, Chris Carpenter y Jan McLaughlin

Mejor guion para una serie limitada, película o especial de drama - Ava DuVernay y Michael Starrbury

Mejor actor principal en una serie limitada o película - Jharrel Jerome como Korey Wise

Mejor casting para una serie limitada, película o especial - Aisha Coley, Billy Hopkins y Ashley Ingram

Mejor cinematografía para una serie limitada o película - Bradford Young

Mejor dirección para una serie limitada, película o especial drama - Ava DuVernay

Mejor composición musical para una serie limitada, película o especial - Kris Bowers

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película - Asante Blackk como Kevin Richardson

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película - John Leguizamo como Raymond Santana, Sr.

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película - Michael K. Williams como Bobby McCray