La comediante nominada por 'Hacks' asistió al Peacock Theater con la piel cubierta de pintura dorada y el cabello recogido para imitar el galardón | Foto: AFP / Composición EC
La comediante nominada por 'Hacks' asistió al Peacock Theater con la piel cubierta de pintura dorada y el cabello recogido para imitar el galardón | Foto: AFP / Composición EC
/ AMY SUSSMAN
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Megan Stalter asistió a la alfombra roja de la 78.° edición de los premios Emmy, gala celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, luciendo el cuerpo totalmente cubierto de pintura dorada, alas, un short y una réplica del globo terráqueo sobre la cabeza para caracterizar la estatuilla oficial del certamen.

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