La actriz estadounidense Megan Stalter asistió a la alfombra roja de la 78.° edición de los premios Emmy, gala celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, luciendo el cuerpo totalmente cubierto de pintura dorada, alas, un short y una réplica del globo terráqueo sobre la cabeza para caracterizar la estatuilla oficial del certamen.

La comediante, nominada a mejor actriz de reparto en serie de comedia por su papel de Kayla Schaeffer en ‘Hacks’, desfiló acompañada por el cocreador y actor secundario de la serie, Paul W. Downs, quien vistió un esmoquin tradicional.

Megan Stalter is literally an #Emmy tonight with Paul W. Downs. ⭐️ pic.twitter.com/VCc9sarfuE — Television Academy (@TelevisionAcad) September 14, 2026

“Creo que es una de esas cosas en las que, si hay una oportunidad para mostrar mi comedia, la aprovecho”, dijo la actriz en declaraciones a The New Yorker, explicando que la propuesta responde a un enfoque humorístico.

Para luego añadir: “Si en la puerta del teatro hay gente esperando para conocernos, ¿por qué no hacer algo gracioso como vestirnos de enfermeras? Todos tienen sus cámaras listas. Todos están listos para conocernos y reírse. Es más divertido para nosotros. ¿Por qué no?”.

Megan Stalter asiste a la 78.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock, el 14 de septiembre de 2026 | Foto: AFP / AMY SUSSMAN

El paso de los artistas precedió a la ceremonia principal conducida por Mariska Hargitay, evento donde la quinta y última temporada de ‘Hacks’ compite con 24 nominaciones, superada únicamente por el drama ‘The Pitt’, que encabeza la lista con 25 candidaturas.

En tanto, pese a su extravagante vestimenta, la intérprete no logró imponerse en su categoría y perdió frente a Kate O’Flynn, de la serie ‘Widow’s Bay’.

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