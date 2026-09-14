La actriz estadounidense Megan Stalter asistió a la alfombra roja de la 78.° edición de los premios Emmy, gala celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, luciendo el cuerpo totalmente cubierto de pintura dorada, alas, un short y una réplica del globo terráqueo sobre la cabeza para caracterizar la estatuilla oficial del certamen.
La actriz estadounidense Megan Stalter asistió a la alfombra roja de la 78.° edición de los premios Emmy, gala celebrada este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, luciendo el cuerpo totalmente cubierto de pintura dorada, alas, un short y una réplica del globo terráqueo sobre la cabeza para caracterizar la estatuilla oficial del certamen.
La comediante, nominada a mejor actriz de reparto en serie de comedia por su papel de Kayla Schaeffer en ‘Hacks’, desfiló acompañada por el cocreador y actor secundario de la serie, Paul W. Downs, quien vistió un esmoquin tradicional.
“Creo que es una de esas cosas en las que, si hay una oportunidad para mostrar mi comedia, la aprovecho”, dijo la actriz en declaraciones a The New Yorker, explicando que la propuesta responde a un enfoque humorístico.
Para luego añadir: “Si en la puerta del teatro hay gente esperando para conocernos, ¿por qué no hacer algo gracioso como vestirnos de enfermeras? Todos tienen sus cámaras listas. Todos están listos para conocernos y reírse. Es más divertido para nosotros. ¿Por qué no?”.
El paso de los artistas precedió a la ceremonia principal conducida por Mariska Hargitay, evento donde la quinta y última temporada de ‘Hacks’ compite con 24 nominaciones, superada únicamente por el drama ‘The Pitt’, que encabeza la lista con 25 candidaturas.
En tanto, pese a su extravagante vestimenta, la intérprete no logró imponerse en su categoría y perdió frente a Kate O’Flynn, de la serie ‘Widow’s Bay’.
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