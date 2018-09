Emmy: Michael Che y Colin Jost prometen mucha diversión

Los anfitriones de la esperada ceremonia número 70 de los premios más importantes de la televisión, el Emmy 2018, nos prometen diversión, algo de política y mucha improvisación. Michael Che y Colin Jost hablan con los medios antes de la gran ceremonia del día lunes.

Ellos, que están siempre detrás del escritorio de presentadores para el "noticiero" del programa de sketches "Saturday Night Live", ahora serán parte importante en el majestuoso escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles.

Esta vez los comediantes serán parte del cambio de la alfombra roja a la dorada por la edición 70 de los premios más importantes de la televisión.

Ambos hablaron con The Associated Press sobre el trabajo que realizan junto a Lorne Michaels, quien es su jefe en "SNL" y actual productor de transmisiones para el Emmy de este año.

Jost y Che están encantados por esta edición de los Emmy. "Cada vez que somos nominados es un gran honor; y ahora ser presentadores, es incríble", indicaron. "Nos dijeron diviértanse, confiamos en ustedes" precisó Che.

Prometen un espectáculo de humor e improvisación con respecto a lo que vaya a pasar antes de la ceremonia. Puede que hayan bromas políticas, aún no lo sabemos. Definitivamente no serán anfitriones tradicionales porque no saben qué significa serlo.

Solo adelantaron que los ganadores se anunciarán a través de Jack in the box (juguete). "Vamos a jalar y jalar hasta que salga un títere con la cara del ganador", dicen.

De igual modo, indicaron que el Emmy 2018 será un show disfrutado por todas las estrellas de la televisión, que trabajaron muy duro para ser nominadas este año.