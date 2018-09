Emmy 2018: "Game of Thrones" es la Mejor serie dramática | FOTOS

La categoría más importante dentro de los Premios Emmy encontró a su ganador. La estatuilla ganadora por la Mejor serie dramática tuvo una lista de siete producciones dignas a llevarse el mejor premio para una serie de televisión. Ganó "Game of Thrones" por tercera vez.

Tras anunciarse que "Game of Thrones" se lleva el galardón por su séptima temporada, todo el elenco presente en la gala, así como los productores D.B. Weiss y David Benioff, salieron al escenario, donde dieron las respectivas gracias.

Los showrunners fueron enfáticos al decir que esta victoria se la deben tanto al equipo de producción como a George R.R. Martin, cuyas novelas inspiraron la saga que se convirtió en la serie más vista en la historia de HBO, así como la más nominada en el Emmy 2018.

"Game of Thrones", vale resaltar, ganó por su temporada emitida en 2017. Si la serie no participó del Emmy ese año, ello fue porque se emitió cuando los plazos para postular nominados ya había vencido.

UNA CATEGORÍA DE PESO

Se podría decir que esta fue la categoría fue más reñida. En primer lugar tuvimos a "Game of Thrones", que volvió Emmy luego de ganar en el 2015 y 2016; "The Americans", antes nominada ahora volvió a tener una oportunidad para llevarse el premio; "The Handmaid's Tale", el año pasado alcanzó la estatuilla en esta misma categoría.

Por otro lado estuvo a ​"Westworld", que gozó de nominaciones en la pasada edición de los Premios Emmy, pero este año recién logró participar como Mejor serie dramática. Seguimos con "Stranger Things", que compite con su anticipada segunda temporada; "The Crown", que ostenta 13 nominaciones al Emmy 2018