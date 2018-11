Antes de "La casa de papel", estas series ganaron el Emmy Internacional

La categoría de Mejor serie drama, es una de las más importantes de la noche de los Emmy Internacional 2018, donde "La Casa de Papel" logró vencer a producciones de Brasil, Reino Unido e India. Aquí un listado de las otras series que lograron llevarse este galardón a lo largo del tiempo.

En los Premios Emmy Internacional del 2017, Brasil tuvo nueve nominaciones en ocho de las categorías de la premiación de televisión; sin embargo, la ceremonia no contempló ninguna de las producciones o actores brasileños; y el premio más importante de la noche se lo llevó: "Mammon II", serie drama de Noruega.

En el 2016 la ganadora del mayor premio de la noche fue la primera serie de lengua alemana en emitirse en la televisión estadounidense: "Deutschland 83", compuesta por 8 episodios, se trata sobre la vida de Martin Rauch, interpretado por Jonas Nay, un guardia fronterizo de la República Democrática Alemana que es reclutado en 1983 por el departamento de inteligencia exterior de la Stasi, para infiltrarse en la República Federal Alemana.

En el 2015, como Mejor serie drama gana el galardón la serie francesa vigente desde el 2005, "Engrenages", donde se describe el día a día de un juzgado parisino, sus intrigas, sus empleados y sus astucias.

En el 2014 la serie "Utopía", basada en un foro de internet frecuentado por los amantes de los cómics, donde cinco de ellos se ponen de acuerdo para conocerse y juntos se encuentran la novela gráfica de culto: 'The Utopia Experiments'. Muy pronto el grupo empieza a ser perseguido por una oscura organización llamada La Red que pretende apoderarse del manuscrito.

En el 2013, se lo llevó la serie francesa,"Les Revenants"; en el 2012, "Braquo", también de Francia; en el 2011, "Accused" del Reino Unido; en el 2010 y 2007, "The Street"; en el 2009, "The Protectors" de Dinamarca; en el 2008 y 2006, "Life on Mars"; en el 2005, "The Eagle" de Dinamarca; en el 2004, "Waking The Dead" del Reino Unido y en el 2003 y 2002, "Nikolaj and Julie" y "Unit One", respectivamente.