"The Americans" y su última oportunidad de ganar el Emmy

La serie "The Americans" de FX tiene una última oportunidad de lograr el premio Emmy este 17 de septiembre, con sus nominaciones a Mejor guion, Mejor actriz para Keri Russell, Mejor actor para Matthew Rhys y, la más importante, Mejor serie dramática.

El drama de FX sobre la pareja de agentes encubiertos de la KGB en medio de la guerra fría, ha sido mayormente ignorada durante la emisión de sus seis temporadas. Sin embargo, no es nuevo en los Emmy que una producción de muy favorables reseñas, finalmente obtenga nominaciones importantes poco después de su final.

En la historia de los premios se dieron varios ejemplos de guiños de despedida a series tras sus finales. Sólo tres lograron irse con el Emmy mayor: "Upstairs, Downstairs" en 1977, "The Sopranos" en 2007, y "Breaking Bad" en 2014, con las dos últimas barriendo con los premios principales de la gala en sus respectivos años.

"Hablando de parte del elenco, staff, productores y directores, y qué rayos, de parte de la cadena y el estudio, es difícil seguir adelante tras seis años en este show que amamos tanto. Pero el reconocimiento de nuestros colegas lo hace mas fácil", expresaron el productor Joel Fields y el creador Joseph Weisberg, ambos nominados a Mejor guion por "Start", el aclamado final de "The Americans".

No obstante, tanto fans como críticos comparten desazón por haber anticipado más menciones de las que "The Americans" recibió, siendo con cuatro, la menos nominada entre las competidoras a mejor drama: "Game of Thrones" (22), "Westworld" (21), "The Handmaid's Tale" (20), "The Crown" (13), "Stranger Things" (12) y "This is Us" (8).

Entre los ignorados para el Emmy siguió, sin embargo, el actor Noah Emmerich, quien encarnó a Stan Beeman, el agente del FBI que por años ignoró que su mejor amigo y vecino era parte de una dupla de espías de la Unión Soviética, envueltos en la guerra fría con Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan en los años 80.

También fue obviada esta vez Margo Martindale, quien destacó en la temporada final como la experimentada agente rusa Claudia. Sin embargo, Martindale logro ganar antes como Mejor actriz invitada en 2015 y 2016 por el mismo rol. Hasta el momento, estos son los únicos Emmy logrados por la serie, aunque desde el año pasado la actriz no aplica en esta categoría por haberse vuelto personaje recurrente.

De esta tercera nominación consecutiva para sus protagonistas, la crítica espera que cuando menos Keri Russell logre hacerse con el premio, aún tratándose de un personaje de sangre fría, menos empático que la empoderada protagonista de "The Handmaid's Tale", favorita a ganar.

Seguidores y expertos esperan que "The Americans" logre finalmente alguno de sus demorados reconocimientos, al mismo estilo de la subestimada, y también victoriosa tras su final, "Friday Night Lights".