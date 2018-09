Emmy: Trump, #MeToo y los puntos que se le debe prestar atención en la premiación

Tras un año ausente, "Game of Thrones" parte con el mayor número de nominaciones y el favoritismo para dominar el certamen de los Emmy. Ya ganó siete estatuillas en categorías técnicas.

Pero más allá de los ganadores, hay otros aspectos que dominarán la noche.



1. ¿Cómo será manejado el #MeToo?

El movimiento #MeToo despertó poco después de los Emmys del año pasado, por lo que seguramente el tema se aborde en la ceremonia de este año, sobre todo después de la renuncia del presidente de la cadena de televisión CBS, Les Moonves, por una ola de acusaciones sexuales.

Programas con tramas sobre mujeres como "The Handmaid's Tale", "The Marvelous Mrs Maisel" y "The Crown" están entre las favoritas.



Aunque este mes, el Women's Media Center redactó un informe destacando que los hombres acapararon el 70% de las nominaciones no actorales, llegando al 94% en las de dirección, por encima del 90% de 2017.

2. ¿Qué peso tendrá Trump en la gala?

Con las estrellas de "Saturday Night Live" Colin Jost y Michael Che en la conducción de la ceremonia, y Alec Baldwin una vez más nominado por su retrato del presidente Donald Trump, es muy probable que la de este año, de nuevo, sea una gala muy política.

Jost dijo a la revista Vanity Fair que él y Che esperaban hacer un show "menos político de lo normal", pero si otras ceremonias sirven de termómetro, será difícil evitar el condimento anti-Trump en la capital del entretenimiento, que es además un bastión demócrata.



En los premios Tony, que reconocen lo mejor del teatro, Robert De Niro recibió una gran ovación por usar un improperio para condenar a Trump. En los Óscar, en febrero, el director mexicano Guillermo del Toro hizo un llamado a los inmigrantes.



3. ¿Será el Emmy de Netflix?

En julio, el gigante de la televisión por streaming finalmente se impuso en número de nominaciones a HBO (112 contra 108). ¿Pero eso se traducirá necesariamente en más trofeos?

El año pasado, HBO se llevó 29 Emmys y Netflix 20.



Después de los Creative Arts Emmys -una ceremonia previa a la gala principal que premia categorías técnicas, realizada unos días atrás-, HBO salió con una mínima ventaja: 17 a 16.



HBO tiene "Game of Thrones" y "Westworld" como sus principales competidores, mientras que Netflix va con "The Crown", "Stranger Things" y "GLOW".



4. ¿Se llevará algo la finalizada 'The Americans'?

Adorada por la crítica, "The Americans" -la serie sobre espías soviéticos en Estados Unidos durante la Guerra Fría- ha recibido 18 nominaciones a lo largo de sus seis temporadas.



Pero hasta ahora se ha llevado solo dos estatuillas, ambas para la actriz invitada Margo Martindale.



Los protagonistas de la serie, Keri Russell y Matthew Rhys, están nominados este año por tercera vez. ¿Podrá uno de ellos o ambos celebrar el Emmy, como lo hizo Jon Hamm al final de "Mad Men"?



Las predicciones del sitio especializado Gold Derby coloca a Rhys como el favorito, mientras que Russell aparece apenas en el cuarto lugar por detrás de la ganadora del año pasado, Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Claire Foy ("The Crown") y Sandra Oh ("Killing Eve").



5. ¿Otra gran noche para Donald Glover?

En el lado de comedia de los Emmys, y con "Veep" fuera de competencia, la serie de Donald Glover "Atlanta" podría ser la gran premiada de la noche.



El año pasado, Glover ganó dos estatuillas por actuación y dirección, tras obtener dos Globos de Oro igualmente por este show sobre la industria del rap en la capital de Georgia.



Ha sido un año de grandes éxitos para el talentoso artista de 34 años, que rapea bajo el seudónimo de Childish Gambino y que se llevó un Grammy en enero por mejor presentación tradicional R&B.



Gambino encendió internet en la primavera boreal con el lanzamiento de su polémico sencillo "This is America" con un impresionante video. Coprotagonizó igualmente la última cinta de "Guerra de las Galaxias", "Solo". Y la semana pasada, lanzó una gira de conciertos por Estados Unidos.



Un par de Emmys, incluido el de mejor comedia, podría ser la guinda del pastel para su 2018.