Hay series que consiguen un impulso pocas veces visto en la historia de los Emmys y, en el caso de “The Pitt” (HBO Max), eso es lo que ocurrió la noche del lunes 14 de septiembre del 2026, pues la ficción que sigue un turno completo en un hospital de Pittsburg, Pensilvania, tuvo cuatro actrices nominadas a una sola categoría: Mejor actriz de reparto en serie de drama.

Pero ni una sola de ellas se llevó el galardón. Ese honor fue para Allison Janney, quien dio vida a Grace Penn, calculadora y poderosa presidenta de Estados Unidos. En el escenario, la intérprete contó que esta victoria no estaba en sus planes. Para nada.

Una serie con alto perfil

Si bien perdió en esta categoría, los últimos dos años “The Pitt” se ha mantenido como una serie aclamada tanto por la audiencia como por la crítica. De las mujeres nominadas a Mejor actriz de reparto en serie de drama, una de las que más ha dado que hablar es Taylor Dearden, por su papel como la doctora Melissa “Mel” King; médico neurodivergente que en cada turno encuentra desafíos adicionales a los de otros médicos.

También está Fiona Dourif, nominada por dar vida a la doctora Cassie McKay, residente de urgencias en pleno proceso para reconstruir su vida. Compiten igualmente Katherine LaNasa como la jefa de enfermeras Dana Evans, sin cuyo trabajo el hospital no funcionaría; así como Sepideh Moafi, que interpreta a la doctora Baran Al-Hashimi, una de las incorporaciones de la segunda temporada del show.

Las otras nominadas

También compitieron Julianne Nicholson por “Paradise”, donde fue Samantha “Sinatra” Redmond, multimillonaria que construyó el refugio que protege a un grupo de sobrevivientes del apocalipsis; y Karolina Wydra por “Pluribus”, donde dio vida a Zosia, enigmática representante de los “Otros”, una mente colmena que ha tomado control de la humanidad y que se convierte en el vínculo de este ser y la protagonista, Carol Sturka.

(Noticia en desarrollo)