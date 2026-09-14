Allison Janney en el escenario de los Emmys 2026, con su estatuilla a Mejor actriz dereparto en serie de drama.
Allison Janney en el escenario de los Emmys 2026, con su estatuilla a Mejor actriz dereparto en serie de drama.
/ Agencia AFP
Por Redacción EC

Hay series que consiguen un impulso pocas veces visto en la historia de los Emmys y, en el caso de “The Pitt” (HBO Max), eso es lo que ocurrió la noche del lunes 14 de septiembre del 2026, pues la ficción que sigue un turno completo en un hospital de Pittsburg, Pensilvania, tuvo cuatro actrices nominadas a una sola categoría: Mejor actriz de reparto en serie de drama.

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