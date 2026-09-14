Los Emmys 2026 acaban de empezar y con ello llega una nueva generación de intérpretes y creadores de ficción que saldrán ganadores esta noche en Los Ángeles, California. “The Pitt”, “Widow’s Bay”, “Pluribus”, “Hacks” y “Beef” son los shows más nominados.

Los Emmys 2026 acaban de empezar y con ello llega una nueva generación de intérpretes y creadores de ficción que saldrán ganadores esta noche en Los Ángeles, California. “The Pitt”, “Widow’s Bay”, “Pluribus”, “Hacks” y “Beef” son los shows más nominados. Mejor actriz de reparto en serie cómica Dale Dickey (Widow’s Bay) - GANADORA

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate O’Flynn (Widow’s Bay)

Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)

Megan Stalter (Hacks)

Jessica Williams (Shrinking) Mejor actriz principal en una serie de comedia Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)

Lisa Kudrow por The Comeback (HBO Max)

Quinta Brunson por Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)

Ayo Edebiri por El oso (The Bear) (Disney+)

Jean Smart por Hacks (HBO Max) - GANADORA Mejor actor principal en una miniserie o antología Riz Ahmed por Bait (Prime Video)

Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story) (Netflix)

Oscar Isaac por Bronca (Beef) (Netflix)

Matthew Rhys por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix) - GANADOR Mejor actriz de reparto en drama Taylor Dearden por The Pitt

Fiona Dourif por The Pitt

Allison Janney por La diplomática - GANADORA

Katherine LaNasa por The Pitt

Sepideh Moafi por The Pitt

Julianne Nicholson por Paradise

Karolina Wydra por Pluribus Mejor actriz principal en una serie dramática Carrie Coon por La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)

Chase Infiniti por Los testamentos (The Testaments) (Disney+)

Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)- GANADORA

Zendaya por Euphoria (HBO Max)

Keri Russell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix) Mejor actor de reparto en serie cómica Colman Domingo (The Four Seasons)

Paul W. Downs (Hacks)

Harrison Ford (Shrinking)

Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)

Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR

Michael Urie (Shrinking)

Tyler James Williams (Abbott Elementary) Mejor actor principal en una serie dramática Sterling K. Brown por Paradise (Disney+)

Gary Oldman por Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)

Mark Ruffalo por Task (HBO Max)

Rufus Sewell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

Noah Wyle por The Pitt (HBO Max) - GANADOR Mejor actor de reparto en serie de drama Patrick Ball ( The Pitt )

) Billy Crudup ( The Morning Show )

) Shawn Hatosy ( The Pitt )

) Gerran Howell ( The Pitt )

) Jack Lowden ( Slow Horses )

) Tom Pelphrey (Task) - GANADOR

Carlos-Manuel Vesga (Pluribus) Mejor programa reality de competencias Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock) - GANADORA Mejor serie dramática The Pitt (HBO Max)

La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)

La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) (HBO Max)

Paradise (Disney+)

Pluribus (Apple TV)

Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)

Vicios ocultos (Your Friends and Neighbors) (Apple TV) Mejor serie de comedia Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)

El oso (The Bear) (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Nadie quiere esto (Nobody Wants This) (Netflix)

Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)

Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)

Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)

La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) Mejor miniserie o antología televisiva Su peor pesadilla (All Her Fault) (Prime Video / SkyShowtime)

La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)

Bronca (Beef) (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+) Mejor actor principal en una serie de comedia Steve Carell por Rooster (HBO Max)

Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)

Jason Segel por Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)

Matthew Rhys por La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV) Mejor actriz principal en una miniserie o antología Claire Danes por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)

Sally Field por Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) (Netflix)

Carey Mulligan por Bronca (Beef) (Netflix)

Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+) TE PUEDE INTERESAR Taylor Swift logra cinco nominaciones a los premios Emmy por ‘The Eras Tour’

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