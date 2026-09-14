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Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Los Emmys 2026 acaban de empezar y con ello llega una nueva generación de intérpretes y creadores de ficción que saldrán ganadores esta noche en Los Ángeles, California. “The Pitt”, “Widow’s Bay”, “Pluribus”, “Hacks” y “Beef” son los shows más nominados.
Los Emmys 2026 acaban de empezar y con ello llega una nueva generación de intérpretes y creadores de ficción que saldrán ganadores esta noche en Los Ángeles, California. “The Pitt”, “Widow’s Bay”, “Pluribus”, “Hacks” y “Beef” son los shows más nominados.
Mejor actriz de reparto en serie cómica
- Dale Dickey (Widow’s Bay) - GANADORA
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Abbott Elementary)
- Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo’s Got Money Troubles)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Shrinking)
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)
- Lisa Kudrow por The Comeback (HBO Max)
- Quinta Brunson por Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)
- Ayo Edebiri por El oso (The Bear) (Disney+)
- Jean Smart por Hacks (HBO Max) - GANADORA
Mejor actor principal en una miniserie o antología
- Riz Ahmed por Bait (Prime Video)
- Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)
- Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story) (Netflix)
- Oscar Isaac por Bronca (Beef) (Netflix)
- Matthew Rhys por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix) - GANADOR
Mejor actriz de reparto en drama
- Taylor Dearden por The Pitt
- Fiona Dourif por The Pitt
- Allison Janney por La diplomática - GANADORA
- Katherine LaNasa por The Pitt
- Sepideh Moafi por The Pitt
- Julianne Nicholson por Paradise
- Karolina Wydra por Pluribus
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon por La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)
- Chase Infiniti por Los testamentos (The Testaments) (Disney+)
- Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)- GANADORA
- Zendaya por Euphoria (HBO Max)
- Keri Russell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)
Mejor actor de reparto en serie cómica
- Colman Domingo (The Four Seasons)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Shrinking)
- Nick Offerman (Margo’s Got Money Troubles)
- Stephen Root (Widow’s Bay) - GANADOR
- Michael Urie (Shrinking)
- Tyler James Williams (Abbott Elementary)
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown por Paradise (Disney+)
- Gary Oldman por Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)
- Mark Ruffalo por Task (HBO Max)
- Rufus Sewell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)
- Noah Wyle por The Pitt (HBO Max) - GANADOR
Mejor actor de reparto en serie de drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (The Pitt)
- Gerran Howell (The Pitt)
- Jack Lowden (Slow Horses)
- Tom Pelphrey (Task) - GANADOR
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Mejor programa reality de competencias
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock) - GANADORA
Mejor serie dramática
- The Pitt (HBO Max)
- La edad dorada (The Gilded Age) (HBO Max)
- La diplomática (The Diplomat) (Netflix)
- El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) (HBO Max)
- Paradise (Disney+)
- Pluribus (Apple TV)
- Caballos lentos (Slow Horses) (Apple TV)
- Vicios ocultos (Your Friends and Neighbors) (Apple TV)
Mejor serie de comedia
- Colegio Abbott (Abbott Elementary) (Disney+)
- El oso (The Bear) (Disney+)
- Hacks (HBO Max)
- Nadie quiere esto (Nobody Wants This) (Netflix)
- Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)
- Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)
- Margo tiene problemas de dinero (Margo’s Got Money Troubles) (Apple TV)
- La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV)
Mejor miniserie o antología televisiva
- Su peor pesadilla (All Her Fault) (Prime Video / SkyShowtime)
- La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)
- Bronca (Beef) (Netflix)
- DTF St. Louis (HBO Max)
- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell por Rooster (HBO Max)
- Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)
- Jason Segel por Terapia sin filtro (Shrinking) (Apple TV)
- Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) (Disney+)
- Matthew Rhys por La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV)
Mejor actriz principal en una miniserie o antología
- Claire Danes por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)
- Sally Field por Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures) (Netflix)
- Carey Mulligan por Bronca (Beef) (Netflix)
- Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)
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