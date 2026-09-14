icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Peacock Theater de Los Ángeles, tal y como apareció al inicio de la transmisión de los Emmys 2026.
El Peacock Theater de Los Ángeles, tal y como apareció al inicio de la transmisión de los Emmys 2026.
/ HBO Max
Por Alfonso Rivadeneyra García

Los Emmys 2026 acaban de empezar y con ello llega una nueva generación de intérpretes y creadores de ficción que saldrán ganadores esta noche en Los Ángeles, California. “The Pitt”, “Widow’s Bay”, “Pluribus”, “Hacks” y “Beef” son los shows más nominados.