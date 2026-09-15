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Resumen

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De izquierda a derecha Noah Wyle ("The Pitt") y Matthew Rhys ("Widow's Bay"), con sus respectivos Emmys. Las series de ambos han dado que hablar en la ceremonia.
De izquierda a derecha Noah Wyle ("The Pitt") y Matthew Rhys ("Widow's Bay"), con sus respectivos Emmys. Las series de ambos han dado que hablar en la ceremonia.
/ EFE
Por Alfonso Rivadeneyra García

Si algo queda claro tras ver el Emmy 2026 es que el impulso de “The Pitt” (HBO Max) en las premiaciones se ha mantenido. La serie de HBO se llevó el premio mayor, Mejor serie dramática, así como Mejor actor principal en serie dramática, donde la estatuilla fue para Noah Wyle, que se hizo conocido mundialmente por “E.R.” y al que ahora las nuevas generaciones conocen como el doctor ‘Robby’ Robinavitch, cuya salud mental pende de un hilo en cada temporada.

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