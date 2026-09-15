Si algo queda claro tras ver el Emmy 2026 es que el impulso de “The Pitt” (HBO Max) en las premiaciones se ha mantenido. La serie de HBO se llevó el premio mayor, Mejor serie dramática, así como Mejor actor principal en serie dramática, donde la estatuilla fue para Noah Wyle, que se hizo conocido mundialmente por “E.R.” y al que ahora las nuevas generaciones conocen como el doctor ‘Robby’ Robinavitch, cuya salud mental pende de un hilo en cada temporada.

“Esto es abrumador. Tengo que reconocer el trabajo de mis compañeros nominados. Su trabajo es inspirador. Los veo, aprendo de ustedes”, dijo desde el escenario. Vale resaltar que el show sobre médicos en un hospital de emergencias de Pittsburgh perdió en categorías clave la noche del lunes, lo cual habla de la calidad de las producciones de la competencia.

Una ceremonia de infarto

Condujo la ceremonia Mariska Hargitay, toda una institución de la TV por “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”, cuyo humor fue recibido con permanentes ovaciones en el Peacock Theater de Los Ángeles, sea por su número musical de apertura, o cuando se burló de su pasado como actriz de cine de horror (de bajo presupuesto, encima). Entre bromas, la actriz criticó a la industria televisiva, algo que fue imitado por Sarah Michelle Gellar, quien le recordó al mundo la polémica cancelación de la secuela de “Buffy, la cazavampiros”.

Rhea Seehorn debe haber sido una de las más aplaudidas de la noche. Ella se llevó el Emmy a Mejor actriz principal de serie dramática por “Pluribus” (Apple TV), obra de ciencia ficción del mismo creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan. El premio es incluso más significativo si se considera que la serie que la hizo famosa, “Better Call Saul”, no ganó jamás un Emmy.

“Gracias, Vince Gilligan, por darme no solo el rol de una vida, sino por crear sets donde todos Podemos colaborar, y donde realmente nos hacen sentir a salvo para tomar riesgos de modo que mejoramos como artistas,” sostuvo. También agradeció a su compañera de elenco, Karolina Wydra, su “dama pirata”.

La serie del momento

Arrasó con los premios de la noche “Widow’s Bay” (Apple TV), comedia sobre un pueblo misterioso. Tom Loftis (Matthew Rhys), quien es alcalde en una pequeña isla ficticia, quiere convertir el lugar en un foco turístico sin importarle que el pueblo esté convencido de que el sitio está maldito. Y no solo eso, sino que hay sacrificios humanos de por medio.

Se llevó total de seis estatuillas: Mejor actriz de reparto de serie cómica (Dale Dickey), Mejor actor de reparto en serie cómica (Stephen Root), Mejor actor principal de serie cómica (Matthew Rhys), Mejor guion (Katie Dippold), Mejor director (Hiro Murai) y el premio mayor de su categoría, Mejor serie cómica.

Si se sumamos a estas seis victorias los Emmy creativos entregados la primera semana de septiembre, la cuenta de estatuillas sube a 14. Ninguna serie cómica antes de “Widow’s Bay” ha conseguido tantos galardones de esta gala por una única temporada.

A lo largo de la serie de comedia y terror “Widow’s Bay”, el actor Matthew Rhys interpreta a Tom Loftis. Él es el pragmático alcalde de un pintoresco pueblo isleño situado en Nueva Inglaterra (Foto: Apple Studios)

“Estando aquí de pie, les prometo a todos ustedes que nadie pondrá un pie en mi casa sin ver esta cosa”, dijo la creadora del show Katie Dippold con su estatuilla en la mano, ante la aclamación de los asistentes.

“No es una sitcom, no es un drama laboral, no es un misterio acogedor ambientado en un pueblo pequeño, ni es una película slasher. Es, en cierta medida, todas esas cosas a la vez”, llegó a decir la académica Abigail De Kosnik, especializada en narrativa de series, para explicar el éxito de “Widow’s Bay”. Si bien es más común que una comedia arrase con en los Emmy (esto al tener elencos más compactos, al poder de la risa también), este es uno de los casos donde el gremio responder con el mismo entusiasmo de la audiencia: esta fue una de esas series que dominó la conversación en redes por semanas, una cualidad tan apreciada como el ráting en esta era.

Emoción pura

Dentro de los momentos emotivos, que nunca faltan en estas galas, estuvo el premio a “The Late Show With Stephen Colbert”, cuyo final ha sido vinculado a presiones del presidente estadounidense Donald Trump. El presentador subió al escenario para agradecer el galardón, pero también para decir que contraten a sus escritores, quienes, por supuesto, ya no tienen trabajo. “Ellos harán que tu show sea mejor y que tu día sea más fácil”, sostuvo. En respuesta, los aplausos.

¿Otro momento clave? La llegada de Michael J. Fox al escenario en silla de ruedas para recibir el Premio Humanitario Bob Hope. El protagonista de “Volver al futuro”, así como actor invitado de la serie “Shrinking”, dio un repaso a su vida, que no se limita solo a la pantalla. Tras su diagnóstico con el mal de Parkinson, creó una fundación para investigar esta enfermedad y así ayudar al mundo. Desde Nicole Kidman hasta Harrison Ford, tiene el respeto de todos.

Michael J. Fox was just awarded the Bob Hope Humanitarian Award, which has only been given out 7 times in Emmys history. here's his full speech



"Initially, I kept my Parkinson's diagnosis a secret. I worried that it would affect my work and my relationship with audiences. Would… pic.twitter.com/N3WbJ9pRBU — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2026

Y claro, allí está el homenaje a Catherine O’Hara por parte de tres actores que trabajaron con ella: Macaulay Culkin en “Mi pobre angelito” y Annie Murphy y Dan Levy en “Schitt’s Creek”, donde el primero dijo que esta muerte fue en la práctica la de su propia madre. Así, además de celebrar a lo mejor de la televisión, el Emmy también fue un lugar para el duelo.