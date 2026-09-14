Este año Emmys amaron a “The Pitt” (HBO Max), que consiguió un total de 25 nominaciones. Hay categorías donde esta producción tuvo incluso a múltiples actores compitiendo por el mismo galardón. La de Mejor actor de reparto en drama es una de ellas.

Tal y como pasó en esta otra categoría, la serie médica de HBO tampoco ganó. Sin embargo otra producción de esta plataforma de streaming sí ha trinfado: Tom Pelphrey por la serie “Task”.

Tom Pelphrey ya tenía dos Emmys, pero no del tipo Primetime, sino el Daytime, otorgado a las soap operas (equivalente estadounidense de las telenovelas); ahora compitió por la estatuilla gracias a la serie “Task”, protagonizada por Mark Ruffalo.

Los nominados de “The Pitt”, que no ganaron

Una serie no es nada sin secundarios sólidos, personajes con mayor libertad de acción que un protagonista, a quienes pueden ocurrirles más cosas. En “The Pitt”, compitieron al Emmy Patrick Ball como el doctor Frank Langdon, quien combina brillantez y tragedia por su farmacodependencia; Shawn Hatosy como Jack Abbott, cuya experiencia lo ha convertido en un ser pragmático; y Gerran Howell como el ya no tan principiante doctor Dennis Whitaker, quien se ha ido curtiendo en el trabajo.

Los otros nominados

Billy Curdrup ya ha ganado un par de Emmys por su trabajo en “The Morning Show” y este 2026 buscó el tercero como el carismático, pero manipulador ejecutivo de TV Cory Ellison. A Jack Lowden en cambio lo han nominado dos veces por su papel como el espía River Cartwright en la serie “Slow Horses”. Esta no fue su noche.

El colombiano Carlos-Manuel Vesga compitió también al premio por su trabajo en “Pluribus”, donde interpreta a Manousos Oviedo, sobreviviente de un apocalipsis donde casi toda la humanidad se ha convertido en una mente colmena. Él es uno de los pocos que quieren regresar a la normalidad.