Tom Pelphrey al momento de recibir su Emmy a Mejor actor de reparto en serie de drama.
Tom Pelphrey al momento de recibir su Emmy a Mejor actor de reparto en serie de drama.
/ KEVIN WINTER
Por Redacción EC

Este año Emmys amaron a “The Pitt” (HBO Max), que consiguió un total de 25 nominaciones. Hay categorías donde esta producción tuvo incluso a múltiples actores compitiendo por el mismo galardón. La de Mejor actor de reparto en drama es una de ellas.

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