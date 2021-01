Conforme a los criterios de Saber más

Tras conocer por cinco episodios a las fuerzas de Marley, enemigos que atacaron la Isla Paraíso en casi todo “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”); la serie recuperó a los personajes que conocimos por años… solo para convertirlos en criminales de guerra. Pero no todos aparecieron en el ataque a Liberio. Los rostros faltantes recién se muestran esta semana, en actos que cambian la percepción que teníamos de ellos.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x07, “Asalto”:

Fuerzas opositoras

Este ha sido el episodio con más acción hasta el momento, donde cada personaje sobreviviente tiene por lo menos un par de escenas. En un extremo los titanes de Marley tienen que enfrentar al Grupo de Exploración, cuya pericia con las maniobras tridimensionales no los hace imbatibles. Sufren algunas bajas por el equipo de Pieck Finger, el Titán Carguero, cuyas ametralladoras móviles resultan ser el enemigo natural de los “demonios” de la isla. Porco Galliard, el Titán Mandíbula, también se enfrenta a ellos, donde su velocidad es crucial para evitar caer.

Aparece el Titán Bestia, controlado por el siempre complicado Zeke Yeager, quien se niega a pelear contra Eren y, en cambio, pide aparecer a Levi Ackerman; con el cual comparte una historia de violencia que desencadenó la muerte del comandante Erwin. Por momentos parece que la batalla está a favor de Eldia, luego de Marley. La clase de tensión que te hace seguir pegado a la pantalla porque no sabes cuál será el resultado. Incluso Pieck comparte una perspectiva razonable: los invasores están rodeados, pues Marley tiene todo un ejército para vencer.

Pero Eldia tiene un Armin.