Si Godzilla y King Kong aparecen en una pantalla de cine, la gente espera verlos pelear entre ellos o contra otras criaturas gigantes. Uno no ve estas historias en busca de dramas humanos; no solo por eso al menos. Pero la serie “Monarch: Legado de monstruos” (“Monarch: Legacy of Monsters”) ambientada en este universo se propuso que el espectador la vea también por las vidas de personas que tuvieron roles clave en relación con los titanes que aplastan ciudades.

A años del final de la primera temporada, este miércoles se lanza la segunda. Nuevos episodios ambientados cronológicamente antes de “Godzilla II: El Rey de los Monstruos” (2019). La historia sigue las consecuencias del retorno de Keiko Miura (Mari Yamamoto), científica que estuvo atrapada en la dimensión conocida como Axis Mundi, donde el tiempo fluye de manera distinta. Así, mientras para ella solo transcurrieron 57 días, en la Tierra han pasado casi sesenta años. Su hijo, el también investigador Hiroshi Randa (Takehiro Hira) ahora es un adulto con descendencia propia; la profesora Cate (Ana Sawai) y el artista Hiroshi (Ren Watabe). Mientras tanto, el exmilitar y especialista en riesgos Lee Shaw (Kurt Russell) ha caído en la dimensión alternativa.

Los nuevos episodios no solo presentan a Godzilla, que tuvo un rol esporádico en la temporada 1. Ahora aparece King Kong en la Isla Calavera, su dominio. Aún faltan años para que ambos se enfrenten, pero entre tanto aparece el Titán X, criatura marina que promete ser una amenaza mayor que las bestias más conocidas y que fue originalmente investigada por Keiko, Lee y el compañero de ellos, William Randa (Anders Holm).

Ren Watabe, Kurt Russell y Mari Yamamoto en "Monarch: Legacy of Monsters". / Apple TV

Hablan los humanos

Entre el ataque de monstruo y otro, los humanos de “Monarch” viven sus vidas; escenas pequeñas, conversaciones que podrían estar en cualquier otra serie, pero que aquí entregan un peso que contribuye a hacer que este mundo de ciencia ficción se sienta verosímil. “Creo que esos momentos son mis favoritos porque son reales”, contó a El Comercio Anna Sawai, intérprete de Cate Randa.

“Estás teniendo conversaciones entre un humano y otro y no tiene por qué ser como todo [lo demás], escandaloso o llamativo. Solo se trata de conectar con la otra persona”, sostuvo la intérprete ganadora del Emmy y el Globo de Oro por la serie “Shogun”. Ella estuvo en la primera temporada de “Monarch” antes de la fama, ahora la vemos en todos lados; próximamente será incluso Yoko Ono en las películas de los Beatles. “En la serie cada personaje tiene sus momentos vulnerables donde podemos simplemente mirar al otro como ser un humano real, esa es la belleza del asunto”.

Puede que entre estos momentos esté el desarrollo de la relación entre Cate y su abuela, Keiko. “Creo que hay una tenacidad en ambas”, dijo por su parte Mari Yamamoto. “La voluntad de no rendirse y creo que si ellas se deciden en algo, lo llevarán a cabo. Creo que esas son las características que Keiko ve en ella y creo que se siente orgullosa”, añadió.

Aún así, la modernidad no resulta ser un consuelo para la vida que perdió Keiko; después de todo la mayoría de personas que conoció ha muerto. “En la era moderna ella no tiene tiempo de lamentarse porque ha caído en medio de la acción. En cierto modo, eso es a lo que se aferra porque si encuentra una manera de ser útil entonces valió la pena volver a la era moderna y vivir esta vida. ¿Cómo encuentras propósito cuando lo has perdido todo?”, sostuvo la actriz.

Mientras tanto, Cate tiene su propio plan. Sawai cuenta que su personaje seguirá escapando de los monstruos, pero avanzará hasta encontrarse a sí misma. Ahora, si este futuro está relacionado a los monstruos o no, eso está por verse.