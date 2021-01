El episodio 3 desafía un poco ese concepto, pues Wanda, en menos de 24 horas, pasa a estar embarazada de nueve meses. Ella se convierte en su propio antagonista, pues, aunque no quiera terminará por revelar a los demás que algo no anda bien con ella. Pero al menos las risas no faltarán en el camino.

En este proceso, “WandaVision” pone énfasis en el personaje de Geraldine (Teyonah Parris), una vecina que, como otras, parece estar a punto de descubrir el secreto. Y eso, al final, ocurre. Aquí vale la pena detenerse y poner en tres grupos a los vecinos que interactúan con la pareja protagonista: por un lado, hay quienes parecen no darse cuenta de lo irreal de las situaciones que ocurren en el barrio, otros tienen cierta intuición de que algo anda mal y un tercer grupo parece estar muy informado.

En este último grupo podemos incluir a Agnes (Kathryn Hahn), Herb (David Payton) y la misma Geraldine; quien llega al punto de referenciar a Ultron frente a Wanda, lo cual pone en alerta a la hechicera, quien la despacha fuera de lo que, en los últimos minutos del episodio, se revela como un campo de fuerza que envuelve al verdadero WestView.

A partir de aquí solo se puede especular. Que los vecinos son rehenes. O que no son reales. O que al menos algunos son reales y otros no, entre ellos Vision que, como sabemos, murió en “Avengers: Infinity War”. Todo eso tendrá respuesta en el futuro. Por lo pronto, el episodio nos deja otra dosis de carisma por parte de Olsen y Bettany, además de la nostalgia que puede producir en algunos la estética del viejo sitcom.

Pensamientos sueltos

El jabón azul marca Hydra, que aparece en el comercial de mitad del capítulo, fue referenciado en la cuarta temporada de “Agents of SHIELD”; en el arco del “Framework”, que curiosamente tiene un parecido tangencial a lo que ocurre en “WandaVision”.

En serio, vean “Agents of SHIELD”, que después de un complicado inicio de su primera temporada encuentra estabilidad y despega. Junto con “Daredevil” y “The Gifted”, está entre lo mejor que ha hecho Marvel Television. Está en Disney+.

Algunos fans notaron que cuando Wanda habla de Pietro su acento cambia. Buen detalle.

Otro detalle con Wanda: el cómo inclina la cabeza cuando se acerca de manera amenazante a Geraldine. Una señal de que la Bruja Escarlata está muy molesta.

¿Por qué Geraldine tenía que llevar justo un pendiente de SWORD, su organización secreta que ya no es tan secreta? Demasiada obviedad.

La secuencia de la cigüeña estuvo muy lograda.

Los gemelos de Wanda, Billy y Tommy, son personajes en el cómic. Ella los crea de manera similar a la serie y terminan convirtiéndose en los superhéroes Wiccan y Speed.

Me encanta la toma del opening donde Vision, cuando el columpio se le desarma, muestra furia contenida.

¿Alguien más se ha pegado con el tema de apertura ad hoc? Porque es genial. Aquí el el video para que lo reproduzcan hasta el cansancio.

