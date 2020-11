Conforme a los criterios de Saber más

La nostalgia da dinero. Quienes crecieron como espectadores de ciertas ficciones, al llegar a la adultez, están dispuestos a gastar en productos relacionados a esos años formativos. De ahí que la última década los ‘reboots’ y ‘secuelas’ de clásicos de la televisión hayan ido en aumento. “El príncipe del rap” (”The Fresh Prince”) es el ejemplo más reciente, pues el elenco se reunió para un talk show especial en el que recuerdan los viejos tiempos.

El tío que ya no está

Disponible solo en EE.UU. para la plataforma HBO Max (en Latinoamérica solo tenemos HBO GO, de catálogo distinto); el especial puso en la misma sala a Karyn Parsons (Hilary Banks), Joseph Marcell (Geoffrey Butler), Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), Ross Bagley (Nicky Banks) y Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks); quienes le deben en íntegro su popularidad a Will Smith; actor también presente y que, para variar, no acaparó la atención en este especial de 74 minutos.

Ningún reencuentro de actores de “El príncipe del rap” podía ocurrir sin rendir honores a James Avery, el alma de la serie. Su personaje, el tío Phil, era el hombre tosco de gran corazón que mantenía unida a la familia. Crucial figura en la vida del Will Smith personaje, relación inmortalizada en un video de 9,5 millones de reproducciones en YouTube donde consuela al “príncipe” que lo tenía todo menos el amor de su padre. También fue crucial para el Will Smith actor, que en todo momento buscó la aprobación de su experimentado colega.

La tía que regresó

“El príncipe del rap” también le debió su éxito a Janet Hubert, intérprete de la primera tía Vivian; ausente desde la tercera temporada y que, desde entonces, sostuvo que Will Smith jugó un papel en su salida. El episodio especial no ignoró el tema, pues tanto Smith como Hubert tuvieron una conversación en las graderías de un estudio de sitcom; literal detrás de cámaras donde ambos intérpretes parecen limar asperezas. Una cortés Hubert ofrece su versión e insiste que Will tuvo parte de la culpa.

“Durante ese tiempo, su embarazo, yo no fui sensible, no fui perceptivo. Y ahora que tengo tres hijos aprendí cosas que no sabía en ese momento; y haría cosas muy diferentes. Puedo ver que hice el set muy difícil para Janet”, dice el nominado al Oscar cuando está solo frente a la cámara.

Hubert, ya frente a Smith, reconoce que antes de su salida del programa, a la par del embarazo real con el que trabajó, tuvo que lidiar con una situación de violencia doméstica; algo que jamás había contado. Smith trata de no escalar la conversación a los temas serios. Para Hubert el asunto es demasiado grande, la clase de situaciones que te cambian la vida.

Smith: “Ahora me doy cuenta del nivel de dolor y de lucha que fue para ti aparecer cada día en el set”.

Hubert: “Pero me lo quitaste todo. Tus palabras, las palabras pueden matar. Lo perdí todo. Reputación. Todo, todo. Y entiendo que pudiste avanzar, pero sabes que llamar a una mujer negra ‘difícil’ es el beso de la muerte; y es difícil de por sí ser una mujer de piel oscura en este negocio”.

La magia de la TV

Este especial tiene encanto, algo que no tiene que ver solo con el asunto Smith-Hubert, que bien podría haberse zanjado en un reportaje televisivo y cuyo aporte sería el mismo. En cambio, al incluir el paquete completo de buenos y malos recuerdos, esto sumado a la presencia de los actores; estamos ante una fotografía nítida que ofrece no solo nostalgia; sino un vistazo valioso al cómo se hacía la TV en una época donde el ráting era el rey y el streaming solo un sueño.

Hasta cierto punto, también es como una reunión familiar donde pueden acontecerse riñas, pero también limarse asperezas. De igual modo, el episodio se perfila como el estándar de oro para los reencuentros de las series del pasado. Acostúmbrate, porque después de este episodio es el turno de “Friends”.

