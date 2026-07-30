icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Ted Lasso" temporada 4 marca el retorno a la serie de Jason Sudeikis en el rol principal; Tanya Reynolds ("Sex Education") es la coach Alice Chilton.
"Ted Lasso" temporada 4 marca el retorno a la serie de Jason Sudeikis en el rol principal; Tanya Reynolds ("Sex Education") es la coach Alice Chilton.
/ Colin Hutton
Por Alfonso Rivadeneyra García

Cuando Ted Lasso, el personaje, vuelva al equipo de fútbol Richmond, este sitio ya no será el mismo que dejó como subcampeón de la Premier League en el Reino Unido. Pero hay cosas que nunca cambian, pues el hombre dejará otra vez su amada Kansas para tener el mismo trabajo en el club donde fue feliz. En el retorno de “Ted Lasso”, la serie, conducirá el equipo femenino del club, lo que promete ser más que solo un giro de trama.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.