Cuando Ted Lasso, el personaje, vuelva al equipo de fútbol Richmond, este sitio ya no será el mismo que dejó como subcampeón de la Premier League en el Reino Unido. Pero hay cosas que nunca cambian, pues el hombre dejará otra vez su amada Kansas para tener el mismo trabajo en el club donde fue feliz. En el retorno de “Ted Lasso”, la serie, conducirá el equipo femenino del club, lo que promete ser más que solo un giro de trama.

Más allá de la premisa, los detalles de la serie están en reserva. Así lo quiere Apple TV, que se guarda para el estreno el 5 de agosto, tres años después del final de la temporada 3, que se suponía fue también el de la serie. Pero el actor protagónico y cocreador Jason Sudeikis, quien dijo que solo tenía tres temporadas en la cabeza, cambió de opinión, convocó a los escritores [entre ellos varias mujeres] y desarrolló un futuro para su personaje. Al final se decidió por la iniciativa que propuso Keely Jones (Juno Temple) al final de la temporada 3: el equipo femenino.

Cuestión de enfoque

No había forma en que el nuevo “Ted Lasso” no se enfoque en la mujer. Si bien regresan personajes como el Coach Beard (Brendan Hunt), Roy Kent (Brett Goldstein) y Leslie Higgins (Jeremy Swift), son personajes como la dueña del club Rebecca Welton (Hannah Waddingham) y la misma Keely Jones las que cargan mayor peso. Esta última, que vivió momentos de inseguridad, ahora es vista como una mentora por otras mujeres del equipo. Se lo comentamos a la actriz en una conferencia de prensa con medios internacionales a la que asistió El Comercio.

“Eso es muy interesante. No me había dado cuenta que, tal vez, ella había llegado a ese punto porque hasta ahora creo que Rebecca es su mentora y de verdad le está ayudando a guiarla a encontrar su fuerza”, responde Jones a través del Zoom. “Lo que amo de Keely, esta temporada en particular, es que está muy emocionada y orgullosa de crear este equipo con su mejor amiga”, añade.

La nueva temporada está en permanente diálogo con la actualidad; en cierto nivel, lo que ocurre en la cancha y los vestidores podría interpretarse como un microcosmos de las dificultades que implica ser mujer en esta época. Hannah Waddingham, cuyo personaje está en posición de poder, reflexiona sobre eso: “Como una sociedad de mujeres, somos criadas con el hecho de que los hombres reinan. Hay un nivel de aceptación; al crecer en los 80 — yo tenía 10 años en 1984— y solo había una aceptación de que los niños hacían esto y los hombres aquello”.

“Creo que es muy astuto hacer que Rebecca piense que es una feminista, pero en realidad no tanto y de verdad tiene que cuestionarse a sí misma”, añade la actriz sobre el nuevo enfoque de su personaje, cuyo arco siempre ha estado en oposición a conductas machistas.

Como es usual en “Ted Lasso”, los errores de los personajes harán que la trama avance. Sin esto no hay drama, pero tampoco desarrollo de personajes. “Hay partes donde Keely simplemente se arriesga y, tal vez, se equivoca un poco”, cuenta Temple. “Pero cuando te equivocas un poco, si puedes aprender de eso entonces fue una experiencia importante. Keely tomará la información y avanzará; eso es algo muy valioso para ella como mujer y creo que ella quiere todo y más para el nuevo equipo femenino”, concluye.