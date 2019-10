“The Walking Dead” eligió no mostrar qué ocurrió exactamente cuando Carol y Alpha se vieron las caras al borde del precipicio. Pero eso no significa que el episodio de este domingo, “Ghosts”, careciera de conflicto alguno entre ambas sobrevivientes.

►“Los caballeros del Zodíaco” llega a Netflix y millennials descubren que la serie no era buena

►“Watchmen”, un nuevo inicio para el cómic de culto

A continuación, SPOILERS de “The Walking Dead” 10x03:

Los primeros minutos del episodio resultaron ser inusuales para la serie, que en temporadas previas llevó un ritmo de tortuga. Esta vez observamos, con una serie de escenas cortas, qué ocurrió en Alexandria durante las primeras 49 horas de un constante ataque de muertos vivientes. La única explicación posible tiene nombre propio.

Pero Gamma, la nueva lugarteniente de Alpha, niega que su jefa sea responsable de haber llevado miles de muertos a las puertas de la comunidad. Una vez aclarado el asunto, ella se encarga de comunicar que la líder de los Whisperers quiere una reunión; así que Carol, Michonne y Daryl van a su encuentro.

"The Walking Dead" 10x03 tuvo entre sus subtramas el enfrentamiento de Aaron y Negan. Foto: AMC.

Alpha (Samantha Morton), según vimos en el episodio anterior, es tan humana como cualquier otro sobreviviente. Entre aquellas cosas que los humanos hacen es reafirmarse ante los demás, enviar mensajes que pueden parecer innecesarios para así mostrar quién tiene el poder. En resumen, ella sabe que sus vecinos violaron la frontera hasta en tres oportunidades y quiere castigarlos.

Pero Alpha no quiere derramar sangre de momento, así que solo ordena modificar las fronteras para perjuicio de Alexandria, algo que no cae nada bien en la furiosa Carol (Melissa McBride), quien no tiene intenciones de escuchar lo que la asesina de su hijo tiene que decir. Alpha nota este fastidio y —recordemos, ella quiere reafirmarse— se pone en plan Commodus durante su famoso careo con Maximus: le da detalles de la muerte de su hijo.

"The Walking Dead" 10x03: Alpha (Samantha Morton) vuelve a poner contra las cuerdas a los sobrevivientes de Alexandria. Foto: AMC.

Hasta aquí el episodio mostró lo mejor que tenía. Carol no consigue su cometido en matar a Alpha (Michonne desvía el disparo) y esta última decide perdonar el intento de asesinato; después de todo ya ganó. Lo que sigue es, hasta cierto punto, redundante: Recordemos que al final de la temporada 6 Carol ya experimentaba problemas psicológicos debido al trauma de sobrevivir a tanta muerte.

Las siguientes temporadas Carol fue recomponiéndose, en parte por los esfuerzos de Ezekiel (Khary Payton), quien le abrió los brazos en The Kingdom. El público fue testigo progresivo de este cambio en ella, pero no tanto así luego de la muerte de su hijo adoptivo. Pasó un tiempo entre esa muerte y la temporada 10 y, recién en este episodio, sabemos que Carol se automedica.

Carol tiene problemas para distinguir lo real de lo imaginario, de modo que sus colegas en Alexandria ya no confían en ella. Si este conflicto va a resolverse, antes de ver a Carol en el inevitable careo final con Alpha, la barrera a superar será su propia gente.

Si bien “The Walking Dead” 10x03 empezó de manera prometedora, se trató de otro capítulo para establecer las piezas del tablero. Así como el estado mental de Carol, tenemos que considerar que Siddiq pasa por un problema similar. Y Negan (Jeffrey Dean Morgan) empieza a tener un rol más activo en la defensa de la comunidad. Para mantener el ritmo, estas historias —así como el eventual abandono de la serie por Michonne (Michonne)— deberían alcanzar su clímax antes de terminar el 2019.

PARTICIPA

¿Qué te pareció el episodio 10x03 de “The Walking Dead”? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. El episodio se repite los lunes por la noche en el canal Fox básico.