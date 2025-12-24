“Estén presentes en la vida de quienes aman”: Lele Pons y su mensaje de Navidad en serie de streaming

El resplandor navideño de Lele Pons ilumina todo el estudio de sonido en un capítulo del especial navideño “La primera nieve de Fraggle Rock”, de Apple TV+. Ya con una dulce espera de 38 semanas, la cantante venezolana recibe a la marioneta Gobo Fraggle, quien viaja por primera vez desde la fantasía infantil al llamado “espacio exterior”, o mundo humano, y se encuentra con ella en una escena de música y abrazos.

“Yo le muestro el mundo a Gobo como se lo mostraría a mi hija”, dice Lele en una conversación exclusiva con Luces. “Igual de inocente que una niña, recién aprendía de mí. Tomé esta oportunidad como una práctica de la maternidad”, agrega.

Muy emocionada, se une en un cameo a la serie musical donde los llamados “fraggles” —Gobo, Red, Wembley, Mokey y Boober—, un grupo de criaturas de colores que viven en cuevas interconectadas, exploran el mundo guiados por la amistad, el respeto por la naturaleza y la importancia de escuchar al otro, durante la espera de la primera nevada de la temporada.

Los fraggles, creados por Jim Henson, el mismo genio detrás de “The Muppets”, regresan en este llamado por Navidad que fue producido por The Jim Henson Company para el streaming. “Estoy feliz de continuar la historia de los fraggles. Fue un privilegio, tanto que me ponía nerviosa cuando la persona que manejaba a Gobo me hablaba. El mensaje para los niños de Venezuela y el mundo es que siempre estén presente en la vida de las personas que aman, porque muchas cosas mágicas pueden pasar si estamos junto a ellos”, dice Lele.

El especial incluye un dueto entre la cantante y el personaje infantil al ritmo de la canción “Nuestra Melodía”, además de dos números navideños. La letra tiene una parte traducida por Lele al español: “Ven a cantar nuestra melodía, la canción donde tú te unirás”.

Lele Pons y Guaynaa durante la revelación del sexo de su primer bebé. (Foto: EFE)

Ella creció viendo a estos personajes en la televisión, antes de que la canción viral “Se te nota” de 2021, en dueto con su hoy esposo Guaynaa, la posicionará aún mejor tras dar el salto de influencer hispanohablante de Vine, Instagram y Youtube a la cantante de latin pop que ganó los Premios Juventud 2024 por su activismo en temas como Síndrome de Tourette, TOC y depresión.

Años después, ya casada con el artista puertorriqueño, acepta la propuesta de su agente para el especial navideño, apenas dos semanas antes del parto. “Si lo hacemos, tiene que ser ahora mismo”, le dijo, pues estaba en pausa su carrera musical para enfocarse en su salud y la de su bebé.

Ya en el estudio, cantar con respiros de embarazada, yendo al baño cada cinco minutos, con el bebé moviéndose en sus adentros y frente al equipo de rodaje, no fue fácil, pero el esfuerzo valió la pena. Más adelante, el 26 de julio de este año, nació Eloíse, quien pasará su primera Navidad en la tierra natal de su padre, Puerto Rico.