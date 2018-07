En agosto se actualizan los catálogos de los servicios de streaming de Amazon, HBO España, Filmstruck y entre otros. Algunos de los éxitos de taquilla que llegan son "Avengers: Infinity War" y "Star Wars: The Last Jedi".



A continuación la lista de películas, series y documentales que se estrenarán en España.

HBO: ESTRENOS EN SERIES Y PELÍCULAS



Series

"Casual", temporada 4, se estrena el 1 de agosto.

"Random acts of Flyness", se estrena el 1 de agosto.

"Animals", temporada 3, se estrena el 4 de agosto.

"Ballers", temporada 4, se estrena el 13 de agosto.

"Insecure", temporada 3, se estrena el 13 de agosto.

"Get Shorty", se estrena el 13 de agosto.



Películas

"Forrest Gump" se estrena el 1 de agosto.

"Viernes 13" se estrena el 1 de agosto.

"Stark Trek" se estrena el 1 de agosto.

"Star Trek: Into Darkness" se estrena el 1 de agosto.

"Polar Express" se estrena el 1 de agosto.

"Trumbo. La lista negra de Hollywood" se estrena el 1 de agosto.

"Suicide Squad" se estrena el 5 de agosto.

"Premonición" se estrena el 8 de agosto.

"Nunca apagues la luz" se estrena el 19 de agosto.

"Pesadilla en Elm Street" se estrena el 23 de agosto.

MOVISTAR+: ESTRENOS EN SERIES Y PELÍCULAS

Series

"Agatha Christie: Inocencia trágica" se estrena el 4 de agosto.

"Ballers", temporada 4, se estrena el 13 de agosto.

"Better Call Saul", temporada 4, se estrena el 7 de agosto.

Películas

"Ares" se estrena el 1 de agosto.

"Ferdinand" se estrena el 3 de agosto.

"El gran showman" se estrena el 10 de agosto.

"La librería" se estrena el 24 de agosto.

"El pasajero" se estrena el 18 de agosto.

"Paddington 2" se estrena el 26 de agosto.

"El instante más oscuro" se estrena el 11 de agosto.

"120 pulsaciones por minuto" se estrena el 13 de agosto.

"Final Portrait. El arte de la amistad" se estrena el 20 de agosto.

"Avril y el mundo alterado" se estrena el 6 de agosto.

"Liga de la justicia" se estrena el 17 de agosto.

"Diario de un maquinista" se estrena el 14 de agosto.

"Izzy Gets The F*ck Across Town" se estrena el 22 de agosto.

"Planeta solteros" se estrena el 22 de agosto.

"Star Wars: The Last Jed" se estrena el 31 de agosto.

"Star Wars: The Last Jedi" tráiler. (Video: Lucasfilm)

Documentales

"Elton John. La canción favorita de una nación" "Ares" se estrena el 5 de agosto.

"Mountain" se estrena el 1 de agosto.

"Los demás días" se estrena el 12 de agosto.

"Elvis Presley. Buscador incansable" se estrena el 15 de agosto.

"Antonio López 1970: sexo, moda y disco" se estrena el 19 de agosto. (19/08)

"Festival de la isla de Wight 2018" se estrena el 24 de agosto.

"Nico, 1998" se estrena el 15 de agosto.

AMAZON PRIME VIDEO

"All or Nothing: Manchester City" se estrena el 17 de agosto.

"Jack Ryan" se estrena el 31 de agosto.



RAKUTEN TV

"Isla de Perros" se estrena el 9 de agosto.

"Proyecto Rampage" se estrena el 2 de agosto.

"The Wall" se estrena el 8 de agosto.

"La casa torcida" se estrena el 9 de agosto.

"Las leyes de la termodinámica" se estrena el 16 de agosto.

"Noche de juegos" se estrena el 16 de agosto.



Tráiler de "Avengers: Infinity War". (Fuente: Difusión)

"Avengers: Infinity War" se estrena el 16 de agosto.

"Hacerse mayor y otros problemas" se estrena el 20 de agosto.

"Campeones" se estrena el 21 de agosto.

"Sherlock Gnomes" se estrena el 21 de agosto.

"7 días en Entebbe" se estrena el 21 de agosto.

"Amor a medianoche" se estrena el 23 de agosto.

"12 valientes" se estrena el 28 de agosto.

"Roman J. Israel, Esq." se estrena el 28 de agosto

FILMSTRUCK

Estreno 3 de agosto

"Reservoir Dogs"

"Criterion Collection"

"Los ojos sin rostro (1960)"

"Haxan: La brujería a través de los tiempos (1922)"

"Hiroshima, mon amour (1959)"

"Los inútiles (1953)"

"Giulietta de los espíritus (1965)"

"La Dolce Vita (1960)"

"Buenos días (1959)"

"Cuentos de Tokio (1953)"

"Repulsión (1965)"

"Salesman (1968)"

"Tampopo (1985)"

"Cube"

"Trees Lounge"

"Deuda de sangre (2002)"

"Los puentes de Madison (1995)"

"Medianoche en el jardín del bien y del mal (1997)"

"Very Important perros (2000)"

"Taxi Teheran (2015)"

"Boogie Nights (1997)"

Estreno 10 de agosto

"Buda explotó por vergüenza (2008)"

"Copia certificada (2010)"

"El sabor de las cerezas (1997)"

"The Last days of Disco (1998)"

"Diner (1982)"

"Barcelona (1994)"

"Gran miércoles (1978)"

"Solteros (1992)"

"Un poderoso viento"



Estreno 24 de agosto

"La huida (1972)"

"Malas tierras (1973)"

"Bonnie & Clyde (1967)"

"Los asesinos de la luna de miel (1969)"

"Weekend (1967)"

"Buffalo '66 (1998)"

"Un lugar en ninguna parte (1988)"

Estreno 30 de agosto

"El sabor del sake (1962)"

"Primavera tardía (1949)"

"Buenos días (1959)"

ESTRENOS INFANTILES

"101 Dálmatas 2" estreno 1 de agosto (HBO)

"Chicken Little" estreno 1 de agosto (HBO)

"Dumbo" estreno 1 de agosto (HBO)

"De vuelta a casa, un viaje increíble" estreno 1 de agosto (HBO)

"De vuelta a casa 2: Perdidos en San Francisco" estreno 1 de agosto (HBO)

"Masha y el oso" estreno 1 de agosto (HBO)

"Lascars" estreno 13 de agosto (Filmin)

"Rabbit School" estreno 18 de agosto (Filmin)