“Estuve desilusionado por mucho tiempo”: Jason Day nos habla de su papel en “La huésped” de Netflix

En “La huésped”, Jason Day (Lima, 1984) interpreta a Lorenzo, un fiscal de alto rango que está casado con la chelista Silvia (Laura Londoño). Aunque su matrimonio atraviesa por dificultades, ellos intentan darse una nueva oportunidad. Pero cuando a su hogar llega Sonia (Carmen Villalobos), su presencia comenzará a alterar la situación familiar.

La serie colombiana de Netflix es un ‘thriller’ psicológico y erótico que va revelando de a poco cuestiones comprometedoras de sus personajes, y que involucra relaciones extramaritales, crímenes, intrigas políticas y más. A propósito de su importante rol protagónico, conversamos con el actor peruano de 40 años. Un reto actoral que llega en un momento especial de su carrera.

–¿Te parece que el gran tema de la serie es la mentira? Aquí todos mienten de una u otra manera?

Quiero creer que, más que de la mentira, se trata del secreto. Te cuento: una serie de 20 episodios como esta implica un montón de material, y yo estoy acostumbrado a producciones mucho más cortas. Así que lo que hice fue leer los primeros 18 capítulos del guion en un vuelo entre Madrid y Bogotá para poder llegar y entrar directo a los ensayos, pues había muy poco tiempo. Tuve que tomar la decisión de concentrarme exclusivamente en mi línea dramática. Y encontré que mi personaje, Lorenzo, estaba lleno de secretos. Pero la idea de mentir se sostiene en tanto trata de cuidar a los demás. Para Lorenzo, la familia es el eje fundamental de su existencia; y si tiene que mentir de una manera fría y calculada, lo hará por defender a su familia. Nunca desde la maldad. Es algo así como el sino trágico de los personajes en la tragedia griega. Lorenzo carga con eso, hay una suerte de destino funesto que tiene que evitar. Es como si de origen llevara un error, un gran defecto con el que tiene que vivir. Tiene que sortear todos estos obstáculos con los que se va encontrando.

Jason Day (derecha) en una escena de "La huésped". (Netflix)

–Esta es una serie que tiene varias escenas con desnudos y de carga sexual. ¿Qué opinas de la discusión sobre la necesidad de tener a coordinadores de intimidad en rodajes?

Trabajo con ellos. Es un requerimiento no negociable de Netflix tener a una persona dedicada a la coordinación de intimidad. Normalmente tenemos una primera conversación en que esa persona me pregunta por mis límites, qué quiero y qué no quiero. Y yo le decía que vengo de una época en que la persona que tenía que cuidar a la actriz era yo. Yo tenía que asegurarme de que se sintiera cómoda y segura, de que todo lo que hiciéramos fuera consensuado, y además de que lo hiciéramos en beneficio de la historia. Lo que ha sido interesante en “La huésped” es que la coordinadora de intimidad también era actriz. Ella se empapó muy profundamente de la historia, y juntos diseñamos las coreografías de las secuencias de sexo, que eran fundamentales para mi personaje. Cuando los espectadores vean la serie, entenderán que Lorenzo tiene una relación muy potente con su sexualidad; la tienen todos los personajes, pero en su caso es fundamental. Para mí era muy importante poder traer ideas muy concretas que enriquecieran los rostros del personaje. Y trabajar con ella [la coordinadora de intimidad] fue fantástico porque pudimos ver muchas referencias, pudimos ensayar mucho. Lo mismo con Laura [Londoño]: encontrar la manera en que ambos personajes pudieran existir con naturalidad, de manera muy precisa, dentro de un espacio y una circunstancia que siempre es difícil. Siempre hay un alto grado de tensión en el set, incluso del equipo de rodaje, que creo estaba más nervioso que los actores. Pero ha sido muy lindo poder trabajar de esa manera.

–¿Cómo trabajaste el acento de tu personaje, que es colombiano?

Yo soy un fanático de los acentos. Me gusta mucho la idea de que cada individuo tenga una manera de hablar, y que tengamos maneras distintas de hablar de cara a las distintas personas con las que interactuamos. En el último año y medio, yo he tenido la increíble fortuna de interpretar a un mexicano capo de la mafia en el Madrid de los años 90, a un profesor de literatura universitario vinculado a la guerrilla en la Colombia de los 70, a este Lorenzo que es un bogotano de una clase muy alta y que habla de una manera más bien sofisticada, y ahora estoy rodando una serie en el papel de un barranquillero de los años 50. Cada uno de esos personajes tiene una sonoridad, un acento, un tono de hablar particular. Yo trabajo siempre con ‘coaches’, con diferentes personas que me acompañan. Y tengo una ‘coach’ de interpretación, así que no hago una sola secuencia sin haberla discutido con ella. Los acentos los trabajo a fondo, me parece que es una cosa fundamental que además disfruté muchísimo.

Carmen Villalobos y Laura Londoño, dos de las protagonistas de "La huésped". (Netflix)

–También es muy llamativa la locación donde se desarrolla la serie.

Eso es en las afueras de Bogotá, es muy lindo. Hubo días en que me venían a recoger a las 4 y 45 de la mañana, y el recorrido a las locaciones era impresionante. Dejas la ciudad y entras a este otro universo, otra atmósfera, que aunque es muy bella, a esa hora de la mañana es también inquietante. Un verde grisáceo, oscuro, con niebla, con estas pistas que corren como serpientes alrededor de las colinas y las montañas, entre los lagos y los ríos. Es muy interesante porque uno se desprende de la realidad y entra a esa otra, que además tiene un look y un tratamiento de color muy nórdico. Parece hecha en otro lugar.

–Por último, ¿en qué momento de tu carrera te sientes?

Me siento en un momento maravilloso. Estoy conectado más que nunca con mis emociones, y me siento más libre que nunca para presentarme en el set con una idea fuerte. Yo llego al set pensando como escritor y con una premisa cada día: si el director lo necesita, yo le voy a salvar la vida. Si él se queda sin ideas, yo le voy a traer una. Y cuando él grita acción, yo me desprendo de todo eso y estoy en un lugar en el que la mayoría de personas no conseguimos estar. Porque nuestra mente está siempre entre el pasado y el futuro, en un limbo desordenado y caótico. Pero en este oficio, entre la acción y el corte, uno solo está en el presente, y ese es el presente del personaje. Eso para mí es todo. Yo doy todo por ese momento. Me he vuelto un romántico de mi oficio, y lo necesitaba porque estuve muy desilusionado por mucho tiempo. Ahora he vuelto a conectar desde un lugar muy bonito.

EL DATO

Los 20 episodios de “La huésped” ya están disponibles en Netflix.