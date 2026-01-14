Se filtra el tráiler de la temporada 3 de Euphoria y revela su etapa más oscura

Escuchar
El más reciente teaser de la tercera temporada de Euphoria confirmó el regreso de Laurie, interpretada por Martha Kelly, y dejó claro que la deuda de drogas de Rue, encarnada por Zendaya, será el eje central de la nueva entrega. La trama retoma de forma directa uno de los conflictos más inquietantes que quedó abierto al final de la segunda temporada, marcando un tono aún más oscuro para la serie.

