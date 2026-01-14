Se filtra el tráiler de la temporada 3 de Euphoria y revela su etapa más oscura

El más reciente teaser de la tercera temporada de Euphoria confirmó el regreso de Laurie, interpretada por Martha Kelly, y dejó claro que la deuda de drogas de Rue, encarnada por Zendaya, será el eje central de la nueva entrega. La trama retoma de forma directa uno de los conflictos más inquietantes que quedó abierto al final de la segunda temporada, marcando un tono aún más oscuro para la serie.

De acuerdo con lo revelado en los avances y por el creador Sam Levinson, la historia dará un salto temporal de aproximadamente cinco años tras la etapa escolar. En este nuevo escenario, Rue aparece “al sur de la frontera, en México”, huyendo y profundamente endeudada con Laurie luego de haber perdido una maleta de estupefacientes, lo que la obliga a buscar métodos cada vez más riesgosos e innovadores para saldar lo que debe.

El tráiler de la tercera temporada de “Euphoria” confirma el regreso de Laurie y el destino más oscuro de Rue. (Foto: HBO)

El adelanto muestra explícitamente el regreso de Laurie como antagonista clave. En una de las escenas, el personaje saluda a Rue mientras varios hombres la rodean: dos esperan dentro de una camioneta y otro la amenaza con un arma para impedir su escape. La confirmación de Martha Kelly como miembro regular del elenco refuerza la importancia que tendrá este personaje en el desarrollo de la temporada.

La tercera entrega de Euphoria es considerada la más madura y oscura hasta ahora. La serie explorará la adultez de sus protagonistas, con Cassie y Nate instalados en los suburbios, Jules estudiando en una escuela de arte, Lexi trabajando en Hollywood y Maddy vinculada a una agencia de talentos, ampliando el universo narrativo más allá de la adolescencia.

here the trailer in english, enjoy it pic.twitter.com/0aOAmTF1w0 — Mario Andrés (@___marioandres) January 14, 2026

El estreno está previsto para abril de 2026 a través de HBO y Max, con episodios semanales cada domingo. Además del regreso de Zendaya, el elenco contará nuevamente con Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Colman Domingo, a los que se suman nuevas incorporaciones como Sharon Stone, Rosalía y Natasha Lyonne.

El teaser ha generado una intensa conversación en redes sociales, donde los seguidores destacan el tono crudo y realista de una historia que deja claro que, para Rue, las decisiones del pasado no tienen un “final limpio” y que las consecuencias de la adicción seguirán marcando su destino.