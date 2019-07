"Evangelion 3.0+1.0" ya tiene afiche oficial

La espera valdrá la pena. Los fans de "Evangelion 3.0+1.0" han tenido que aguardar por largo tiempo para su estreno; sin embargo, la cuarta entrega de la afamada saga "Rebuild of Evangelion" promete cumplir con las expectativas.

Esta cuarta película marcará un nuevo rumbo en la historia dirigida por Hideaki Anno y cerrará la tan aclamada tetralogía a 13 años del estreno de su primera entrega.

La primera película se estrenó en septiembre de 2007, y la tercera cinta se vio en cines de japón en noviembre de 2012. Más de seis años después, ahora solo se espera que esta producción llegue a la pantalla grande en 2020 bajo el título de “Shin Evangelion Gekijōban”.

Por ahora no había más detalles que un breve teaser y artes conceptuales; sin embargo, la Japan Expo 2019 permite ver el primer póster oficial de esta esperada cinta.

Este es el afiche oficial que se presentó en el Japan Expo 2019. (Foto: Twitter) Este es el afiche oficial que se presentó en el Japan Expo 2019. (Foto: Twitter)

Recordemos que la película que cerrará la historia de Shinji, luego de que “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo” presentase cómo el Cuarto Impacto no se concretó.

Cabe señalar que se espera que este sábado se liberen los primeros minutos de la nueva producción en el mismo festival en Japón.