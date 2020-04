Desde hace ocho años los fans de la serie de anime “Neon Genesis Evangelion” esperan por el lanzamiento de la película final de la saga, la cual debió llegar este 2020. No obstante, estos seguidores deberán esperar más.

Por medio de sus redes sociales Khara Inc., compañía que desarrolla la película “Evangelion 3.0+1.0”, compartió un nuevo póster de la cinta, en el cual indica que llegará no en junio, como se había anunciado inicialmente, sino “pronto”. Así, la película de anime se une a las otras de todo el mundo que deberán suspender su estreno por la pandemia.

El póster, no obstante, incluye el título completo de la película que hasta ahora no había sido revelado: “Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time". Este título es una referencia a la novela de ciencia ficción homónima publicada por James P. Hogan en 1980, cuya trama se desarrolla al rededor de un hombre capaz de enviar mensajes al pasado.

De acuerdo a los fans de la serie, las películas de “Evangelion” en estreno desde el 2007, que forman parte de la tetralogía “The Rebuild of Evangelion”, son en realidad una secuela de la serie original; donde a humanidad vive un hecho traumático. ¿Significa esto que la próxima cinta se conectará con la serie de los años 90?

El anuncio llega meses después de que Netflix lanzara en todo el mundo la serie original de “Evangelion”, un estreno sin precedentes para el que es considerado el anime más influyente de la historia. La trama sigue a Shinji Ikari, adolescente obligado a pilotar un robot para combatir a seres gigantes llamados ángeles. Pero nada en esta serie es lo que parece.

