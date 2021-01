“Como resultado de una cuidadosa consideración en respuesta a la emisión del estado de emergencia, decidimos que la convergencia de la propagación de la infección era la máxima prioridad y nos abstuvimos de publicar ‘Shin Evangelion Theatrical Version’ el 23 de enero y lo pospusimos. de nuevo, lo he decidido. Nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas a todos ustedes esperando nuevamente”, expresó la cuenta oficial de Twitter de Evangelion.

Junto a esta suspensión también se retrasa el lanzamiento del CD de Shiro Sagisu Music de “SHIN EVANGELION” que estaba planeado para el 10 de febrero. Hasta el momento se desconoce la fecha de su debut.

Como se recuerda, las primeras tres películas de la tetralogía, “Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone”, “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance” y “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo”, debutaron en los años 2007, 2009 y 2012 respectivamente.

