"Evangelion": 7 datos que desconocías del anime que llega  a Netflix

La animación japones no había creado un anime de culto tras el boom que vivió en la década de los ochentas con "Dragon Ball", "Sailor Moon" o "Saint Seiya".

Pero fue en 1995 que el estudio Gainax hizo explotar la mente de miles de japones con el estreno de Neon Genesis Evangelion por la señal de TV Tokio.

El concepto innovador y rebelde de un mundo que combate a Dios fue el deleite de millones de personas en el mundo entero. "Evangelion" se transformó de inmediato en una serie de culto que tiene nuevo manga y animaciones pendientes hasta el día de hoy.

Este es un recuento de siete datos pocos conocidos del programa que le dio un nuevo aire al mundo de la animación japonesa.

1. Delincuencia



"Evangelion" se volvió una obsesión para mucho fanáticos del anime en Japón. Existía un grupo de malos seguidores que entraban por las noches al estudio Gainax para robar el arte original de la serie.

Seguidores de "Evangelion" también robaron señales de construcción donde Rei Ayanami, una de las protagonistas del anime, aparecía en bikini. Las autoridades y responsables de la serie salieron en los medios para pedir calma los Otakus (término despectivo que se usa en Japón para indicar que una persona está obsesionada con un tema).



2. Contra los fans



La serie de televisión causó gran furor entre los japones al punto de tener identificaciones creadas al mismo estilo del anime. Hideaki Anno, director del programa, salió al frente para indicar a los fanáticos que "vivan en la vida real y que no solo se trabaja de un dibujo animado".

3. Inspiración divina



La Lanza del Destino en "Evangelion" está inspirada en la lanza de Longinus, la misma que los romanos usaron para atravesar a Jesucristo y confirmar su muerte.

4. Simbolismo



En el opening de "Evangelion" se puede apreciar un imagen que se caracteriza por ser un grupo de círculos, esta imagen fue creada por el alemán Athanasius Kirchber en 1653. Dicha figura se llama “Sefirotico de Diez Nombres Divinos” y es un complejo sistema relacionado con el árbol de la vida que representa a Dios.

5. Reyes magos



El sistema central de Nerv, Magi, está compuesto de tres partes: Gaspar, Baltasar y Melchor, que son los nombres de los tres reyes Magos en la biblia.

6. Homenajes



Gendou Ikari le dice a Kaji: "este es Adán, el primer ser humano", esta frase también es mencionada en el animé Nadia (1990), que es otra creación de Gainax.

El episodio 9 de "Evangelion" también rinde homenaje a otra de las creaciones de Gainax. El Eva-02 destruye un edificio con el cartel "Studio Fantasía", el estudio de animación que trabajó para Gainax en "Otaku no Video".

7. NERV



El logo de la organización está compuesta en tres secciones: El nombre de la organización, una imagen y un lema. El nombre de la organización es la palabra de 4 letras “NERV”. Esta imagen muestra la mitad de una hoja de parra que simboliza el pecado original de Adán y Eva. El lema “God is in heaven. All right with the world” (Diosen el cielo.Todo bien el mundo) es una frase de Pippa Passes, escrito por el poeta Robert Browning en 1841.

Como se recuerda, "Neon Genesis Evangelion" llegará a Netflix este 21 de junio en medio de la gran expectativa de todos los fanáticos y los curiosos que nunca la vieron.

"Neon Genesis Evangelion" solo tiene 26 episodios que serán más que suficientes convertirse en todo un fenómeno de masas e influencia en producciones como "Pacific Rim".