"Evangelion": Netflix no incluyó "Fly Me To The Moon", el tema de cierre clásico

El clásico del anime "Evangelion" ya está disponible en todo el mundo por medio de Netflix, pero la experiencia de visionado no será la misma que en su emisión original; esto por una ausencia clave en el apartado sonoro.

En su versión original, "Evangelion" incluyó como tema de cierre la canción "Fly Me To The Moon" ("Llévame a la Luna"), escrita por Bart Howard en 1954 y popularizada por Frank Sinatra una década después.

La versión de "Fly Me To The Moon" utilizada en la serie es cantada por Claire Littley. Alcanzó tanta popularidad que en las ediciones para video se incluyeron varias versiones. Hubo un total de 31, incluyendo en el estilo acid bossa.

A pesar de ello, la versión de Netflix no incluye en ninguno de sus episodios el "Fly Me To The Moon" de Claire. Si bien la compañía no se ha pronunciado al respecto de esta decisión, podría tratarse de un tema de licencias.

"Evangelion" no es la primera serie, sea de anime o no, en tener limitaciones musicales para sus ediciones de video. Así ocurrió con la edición británica de "House MD", que no incluye el tema de apertura "Teardrop" de Massive Attack. En animes, cuando Funimation adquirió los derechos para América de "Eden of the East", solo pudo incluir el opening, "Falling Down" de Oasis, en el primer episodio.

"Evangelion" cuenta la historia de Shinji Ikari, adolescente que debe pilotar un robot llamado Eva 01 para vencer a los ángeles, seres misteriosos que podrían destruir a la humanidad.