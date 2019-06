En el "Evangelion" de Netflix, la primera víctima es el doblaje | SPOILERS

La llegada de "Evangelion" a Netflix no solo significa que millones de personas tendrán la oportunidad de apreciar, por primera vez, una de las joyas del anime; sino que la película de conclusión para esta historia, "The End of Evangelion", tiene por fin una versión doblada al español latino.

Años atrás, como parte del segundo visionado que di a la serie para escribir unas reseñas, busqué "The End of Evangelion" en español latino y no la encontré. No tenía intenciones de ver toda la cinta en esa versión, solo unos segundos que corresponden al grito de Shinji Ikari, el protagonista.

A mitad de la película, Shinji emite un grito de horror puro al ver al eva de su compañera piloto, Asuka Langley, descuartizado. Es un grito hermoso gracias al trabajo de la actriz de voz Megumi Ogata, que por aquel entonces tenía solo cinco años de experiencia laboral.

El grito me impactó cuando vi la cinta por primera vez en 2005 en un DVD made in Polvos Azules, cuando era casi imposible tener acceso a esta historia de manera legal en Latinoamérica. Naturalmente, apenas llegó la serie a Netflix fui directamente a esa parte.

Los segundos finales de "The End of Evangelion". Fuente: Netflix.

Juzgar toda una obra solo por un grito es injusto. En este caso, la voz de Shinji corrió por cuenta de Víctor Ugarte, el mismo actor que le dio voz al personaje en la primera versión latinoamericana y cuya interpretación nunca me ha parecido mala.

Pero el grito de "The End…" es un caso aparte, tan malo que hasta parece parodiar no sé si a Brock Lesnar, Waluigi o la Chilindrina. Puedo imaginar a alguien que ve por primera vez estar serie y, al escuchar el alarido latino de Shinji, empieza a reír en lugar de sentir todo lo contrario que el estudio Gainax quiso cuando animó dicha escena.

Hay un video humorístico (y soez) que ronda las redes desde hace un tiempo: "Grito de Shinji de Evangelion en diferentes idiomas Japones, Ingles, Mexicano, Argentino, Chileno" (sic); donde la voz del perturbado piloto de Evangelion es a veces la de un mariachi y otras la del Tano Pasman. La realidad, en cierto modo, superó a la ficción.

Los doblajes no son perfectos y culpar a Ugarte por no imitar el rango vocal de Ogata sería injusto. Estamos, pues, ante uno de esos casos en los que ver la versión original te recompensa más que cualquier adaptación.

Aún tengo que ver todo el doblaje para saber qué otras sorpresas tiene. Por lo pronto, encuentro que hay nuevas voces no presentes en la versión de Locomotion. Deséenme suerte.