¿Qué significa el final de "Neon Genesis Evangelion"? Explicación, teorías y respuestas de los creadores

Hideaki Anno es un reconocido director, escritor, animador y productor japonés que hizo historia en el mundo del anime cuando creó la serie "Neon Genesis Evangelion". La misma se transmitió entre octubre de 1995 y marzo de 1996, convirtiéndose con los años en una serie de culto para varias generaciones.

El motivo principal es que, a diferencia de otros shonen o animes adolescentes, "Neon Genesis Evangelion" no se trata de un grupo de héroes salvando el mundo de amenazas extraterrestres o monstruos terrenales, sino gira en torno a las relaciones humanas y como estas pueden llevar a destruir o sanar la mente de una persona.

La serie gira en torno a Shinji Ikari, un joven de 14 años que recibe la llamada de su padre Gendo, el mismo que lo abandonó hace años. Él le dice que debe pilotear el EVA, un robot humanoide de un tamaño colosal que es la única arma que puede hacer frente a los ángeles, seres amorfos de diferentes tamaños que atacan Tokyo sin un motivo aparente.

Conforme avanza el anime se van desentrañando las verdaderas intenciones de los ángeles, el objetivo real de SEELE y NERV, el por qué los EVA son tan especiales y requieren a los "niños elegidos" para ser piloteados y en los últimos momentos todo es cuestionado, desde quiénes están del lado del bien y el mal hasta qué es lo mejor para el futuro de la humanidad.

En este artículo se tratará de hacer una recopilación de datos sobre lo que se ha dicho del final de "Neon Genesis Evangelion", intentando dar una respuesta de su significado real, el por qué fue tan confuso en su momento y los motivos de la crítica negativa que inundó a su creador en ese tiempo.

¿CUÁL ES EL FINAL DE "NEON GENESIS EVANGELION" Y CUÁL ES SU SIGNIFICADO?

Shinji en el final de "Neon Genesis Evangelion" episodio 25 (Foto: Tokyo TV)

Antes que nada, es necesario recalcar que "Neon Genesis Evangelion" tiene dos finales que se complementan entre sí. El primero se trata de la serie de televisión que se emitió el 27 de marzo de 1996 y el segundo es el que se mostró en la película "The End of Evangelion".

Se comenta que este último producto de animación fue hecho para concluir la historia de forma alternativa, pero tanto el primer final como el segundo se mantienen con la misma esencia de tratar explicar la lucha interna de sus personajes al final de la obra.

¿En qué consiste el final de "Neon Genesis Evangelion"? Como ya se mencionó antes, en los últimos episodios se descubre que el verdadero plan de NERV es el "Proyecto de Complementación Humana", uno que busca unir a toda la humanidad en una mente colectiva para llegar al siguiente grado de evolución.

Los episodios 24 y 25 que se titularon "Un mundo que se acaba" y "La bestia que pedía amor a gritos desde el centro del mundo" respectivamente, presentaban a los personajes principales cuestionándose a sí mismos luego de iniciado el "Proyecto de Complementación Humana":

El "Proyecto de Complementación Humana" busca unir todas las almas humanas en una sola mente. También es conocido como el "Tercer Impacto" (Foto: Gainax)

Shinji cuestiona sus sentimientos e intenta descubrir si de verdad era necesaria la muerte de Kaworu; Asuka sucumbe a la soledad y cuestiona su capacidad para no ser considerada una inútil; Rei intenta saber el verdadero significado de su existencia; y Misato confronta su relación con Kaji y los problemas de su padre.

Al final del episodio 25, ellos descubren que como humanos son imperfectos, por lo que necesitan complementarse con otras almas para alcanzar la verdadera felicidad y eliminar toda individualidad de la persona que lleva al egoísmo.

Por su parte, el capítulo 26 se concentra en Shinji, quien se cuestiona un poco más sobre este tema. Él despierta en una especie de realidad paralela en donde todo es perfecto, un mundo en el que siempre quiso vivir. Al final, él decide quedarse en el mundo y sus amigos lo rodean y lo aplauden por su decisión.

Este episodio ha sido uno de los más comentados y polémicos, ya que no es explícito si Shinji decide quedarse en ese mundo que creó dentro de la conciencia colectiva para ser feliz, o si descubrió que estaba bien no ser perfecto y decide volver al mundo real para convivir con los demás seres humanos.

¿QUÉ DIJERON SUS CREADORES DEL FINAL DE "NEON GENESIS EVANGELION"?

Hideaki Anno (Foto: Pinterest)

Cuando se estrenaron los últimos episodios del anime, Hideaki Anno y el subdirector del anime Kazuya Tsurumaki defendieron el trabajo de ellos y sus colegas en Gainax sobre el confuso final. Por su parte, Hideaki Anno comentó lo siguiente a Graham Miyako en 1996, en la revista "Protoculture Addicts, The Anime & Manga Magazine":

"Últimamente, debido a la finalización de los episodios 25 y 26, mucha gente comenzó a ver Evangelion. No fueron los fans del anime. De hecho, muchos de ellos son mujeres y me dijeron que les gustaron mucho los últimos episodios, de manera objetiva. En cambio, la mayoría de los fans estaban furiosos. Entiendo su enojo. No pude dejar de reír cuando incluso los fans incondicionales dijeron que hicimos un trabajo muy miserable, con negligencia intencional. No, no lo hicimos. Ningún miembro del personal hizo un trabajo pésimo. De hecho, todos los miembros de Gainax pusieron más energía de lo que se puede imaginar. Me entristece que los aficionados no puedan ver nuestros esfuerzos. Personalmente creo que el final original que mostramos en televisión acabó maravillosamente."

Por otro lado, Kazuya Tsumaki tuvo una entrevista con el medio RCB, donde afirmó lo siguiente sobre el final de "Neon Genesis Evangelion":

"Mi opinión fue, ¿por qué no les mostramos el proceso completo, incluido nuestro análisis? Sabes, lo convierten en una obra que lo muestra todo, incluida nuestra incapacidad para crear un producto satisfactorio. Pensé que en 10 años más o menos, si miramos atrás y vemos algo que hicimos cuando estábamos borrachos, no deberíamos sentirnos mal, aunque la calidad no fuese tan buena. Así que no importa la forma final, creo que era grande solo el haber sido capaz de llegar al final de la serie."

Para Hideaki Anno el final del anime, en donde Shinji finalmente acepta que existen razones para seguir vivo y que no necesita pilotear el EVA para sentirse alguien importante, se relaciona con los adolescentes que están obsesionados con el show: ellos piensan que nadie los comprenden o que están solos en el mundo y se aíslan por el miedo al fracaso, perdiéndose en sus fantasías. La serie, a través de Shinji, les habla directamente y los motiva a seguir a pesar de que el anime terminara.

¿QUÉ TEORÍAS EXPLICAN EL FINAL DE "NEON GENESIS EVANGELION"?

Final de "The End of Evangelion" donde se realiza el Tercer Impacto a manos de Rei fusionada con Lilith (Foto: Gainax)

Una de las más populares teorías sobre el final de "Neon Genesis Evangelion", y con la que mucha gente identifica como el verdadero, es el de la película "The End of Evangelion" pero considerando los elementos del capítulo 25 y 26 del anime.

Se recuerda que la película sigue los eventos del episodio 24 de la serie, en donde la acción sigue luego de que Shinji asesinara a Kaworu. Sin extender mucho su argumento, SEELE comienza un conflicto con Gendo por el "Proyecto de Complementación Humana", ya que este último quiere convertirse en el dios que guíe todo mientras que SEELE quiere hacerlo bajo sus propios términos.

Al final, es Rei quien toma las riendas de este proyecto al fusionarse con Lilith y le da la última decisión a Shinji para salvarlo luego de convertirse en un ser divino. La teoría sostiene que, al igual que en la película, es en este momento que pasan todas las dudas del protagonista mostrados en el anime, decidiendo que la humanidad muera y provocando el fin del mundo.

En un tiempo no determinado, Shinji decide que ya es momento de volver a la tierra para repoblarla poco a poco, por lo que al final de la película en el episodio "UN FINAL MÁS: te necesito" él y Asuka aparecen en el mundo destruido por Rei, con la "condena" de ser los próximos que lleguen a repoblar la tierra de la Tierra.

Shinji al despertar solo atina a asfixiar a Asuka para buscar algún símbolo de que su realidad pasada existió de verdad (Foto: Gainax)

La estrangulación que le hace al final a Asuka es el intento de Shinji de que ella lo ataque como siempre lo había hecho en el anime. No lo hace por odio ni intenta asesinarla, solo quiere recuperar la realidad en la que vivió. Al recibir solo una caricia de ella, él se detiene y comienza a llorar entendiendo lo que estaba pasando. Asuka solo atina a decir "qué asco", al comprender su futuro en ese mundo y lo que significaría repoblarlo con Shinji.

Otras teorías también apuntan a que Shinji al final se convierte en una especie de dios al igual que Rei y por ello logra obtener su felicidad al lado de Asuka, mientras que otros comentan que ahora ambos forman parte de esta raza ancestral que creó a las semillas de vida: Adan y Eva.

ENTONCES, ¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE EVANGELION?

Shinji al final de Neon Genesis Evangelion feliz de tomar la decisión de aceptarse a sí mismo (Foto: Gainax)

Hideaki Anno ha dicho que el final de Evangelion es uno abierto a la interpretación personal de cada uno. En más de una vez ha admitido que utilizó sus propios pensamientos trágicos, traumas y depresión para crear su trabajo como una forma de liberarse de los mismos.

Por ello, para entender el final es necesario concentrarse en las relaciones humanas, hasta el punto de llegar a los conceptos psicológicos y hasta psiquiátricos que generan la soledad, el rechazo, el no tener un rumbo fijo y la constante pregunta de qué significa verdaderamente el bien o el mal, tal como se dijo al principio de este artículo.

"Neon Genesis Evangelion" tendrá un final diferente para cada persona si abre su mente a la exploración de estas posibilidades. Por ello, cuando recién fue transmitido muchos esperaban una conclusión más simple. ¿Ganaron los ángeles? ¿Ganó NERV? ¿Qué pasó con Shinji? Preguntas que nunca fueron respondidas porque su final, al menos en el anime, no mostró una pelea final al estilo "Boss Fight" que decida el destino de la humanidad.

Al final, "Neon Genesis Evangelion" es un viaje de auto-descubrimiento, uno que invita a la reflexión de uno mismo y las relaciones interpersonales. Su final no es más que un poco de lo que vivió Hideaki Anno en sus peores momentos y cómo al final se dio cuenta de que ser imperfecto no es algo negativo, es parte de la naturaleza humana. ¿Qué otra interpretación le darían al final de Evangelion?