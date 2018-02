Facebook presentó en agosto su plataforma de entretenimiento llamada Facebook Watch, un nuevo espacio en el que pretende ofrecer contenido original vía streaming, tal como Netflix, YouTube y Hulu.

La red social más famosa del mundo ha pedido a la actriz Elizabeth Olsen, quien encarnó a Scarlet Witch en ‘The Avengers’, producir y protagonizar una serie de 10 episodios de 30 minutos de duración cada uno. Tal como ha anunciado The Hollywood Reporter, esta serie marcará un antes y después para la plataforma de videos de Facebook que de momento no tiene título.

Lo que se pudo conocer es que el piloto de la nueva serie será dirigido por James Ponsoldt, director de The Spectacular Now. El guion estará a cargo de Kit Steinkellner, creador de la serie de Christina Ricci para Amazon ‘The Beginning of Everything’.

"No podría estar más orgullosa del grupo que hemos reunido para esta serie", dijo Olsen. "La historia de Kit ha sido muy querida para mí durante años y estoy deseando compartir nuestra ficción oscura, divertida y complicada con el mundo".

Elizabeth Olsen protagonizará nuevamente a la ‘Bruja Escarlata’ (Scarlet Witch) en la próxima entrega de ‘The Avengers: Infinity War’ a estrenarse en abril .

Acerca de Facebook Watch

Facebook presentó Watch a fines de agosto con una lista de proyectos que incluyen comedias y varias series con una duración menor a los 20 minutos. Uno de los títulos que emite esta plataforma es un documental sobre la vida del reconocido mariscal de campo de Fútbol Americano Tom Brady.