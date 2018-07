Carla González, productora de "Luis Miguel, la serie" reveló que tanto la producción de la ficción como el cantante sí saben dónde está Marcela Basteri. En entrevista al programa "Hoy", cuyo video ya

está disponible en su cuenta de Facebook, la integrante de "Gato Grande Productions" aclara y desmiente, además, una serie de rumores en torno al popular biopic televisivo.

"¿Ustedes saben dónde está Marcela?, le pregunta Raúl 'El Negro' Araiza a Carla González, a lo que ella responde con un contundente sí. Luego el conductor de "Hoy" le repregunta: "Ok, Sí saben dónde

está pero no nos vas a decir hasta la segunda temporada?". La productora le responde: Pues sí, imagínate, no puedo".

Consultada sobre los cabos sueltos que dejó el último capítulo de "Luis Miguel, la serie", entre ellos: ¿Qué hay en el sobre amarillo? González respondió: "Pues los resultados de la investigación

del Mossad, que Luis Miguel hizo para que se lograra.

En el mencionado video de Facebook, de casi 10 minutos de duración, González aclara una serie de rumores sobre la segunda temporada de la serie y empieza con desmentir que esta se haya confirmado.

Asimismo defendió a la serie de quienes la critican por sus imprecisiones. "Muchas veces teníamos que englobar muchas anécdotas en los personajes que ya conocía. Tú no puedes llenar de personajes la serie", dijo.

EN VIDEO: elenco de "Luis Miguel, la serie" agradece al público. (Fuente: Facebook)

Finalmente, desmintió que Luis Miguel esté molesto con la producción de su bioserie. "A mi me sorprende cómo hay pequeños rumores que explotan sin ninguna fuente", afirmó para luego agregar que el cantante tiene la mejor disposición para que se concrete una segunda temporada.

Sobre esta comentada segunda temporada, la productora afirmó que aún no está confirmada la continuación de la ficción con Netflix y dio a entender que podría darse con otra empresa.

Por otro lado, en entrevista al periodista Javier Poza, desmintió a Gustavo Saldaña, un supuesto productor de la serie, quien en los últimos días hizo una serie de afirmaciones sobre la producción de Netflix.

"Han salido productores falsos... Yo no sé quién es. Y al final los derechos sobre Luis Miguel los tiene "Gato Grande" que es donde yo opero. Fuera de eso no hay nadie que pueda decir sobre la serie. Y él no ha sido el único...", afirmó.