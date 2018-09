En una reciente entrevista con Rolling Stone, Izan Llunas, el joven actor que interpretó a Luis Miguel de niño en la exitosa ficción de Netflix, confirmó que habrá una segunda temporada de la serie, que finalizó a mediados de julio. La conversación con el español está disponible en la cuenta oficial de Facebook de la mencionada revista.

"Te juro que no sé nada. Solo sé que va a haber una segunda, pero eso es todo", respondió Llunas ante la inevitable pregunta sobre la continuidad de la serie.

"Ni siquiera sé si voy a estar yo, o quiénes van a participar", agregó el hijo de Marcos Llunas quien además contó a la revista cómo manejaba su repentina fama:

"¡Pues me gusta! A esto me dedico, ¿no? Imagínate si no me gustara...".

Con solo 13 años, Izan Llunas ya se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Esto, tras su participación en "Luis Miguel, la serie".

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, Gato Grande, la productora detrás del show no ha confirmado hasta el momento la continuidad de la serie y ha desmentido una serie de rumores al respecto.

Cabe recordar que "Luis Miguel, la serie" ha entregado hasta el momento 13 capítulos, los que tuvieron éxito de audiencias.

La primera temporada finalizó con Luis Miguel, ya con una consagrada carrera musical, a la edad aproximada de 22 años.



