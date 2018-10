La exitosa serie "Orange is the New Black" llega a su fin en su temporada número 7. El anuncio fue publicado en las distintas plataformas de la serie.



Se desconoce el motivo de la cancelación de la serie, pero se estima que es una cancelación prematura o una decisión creativa tomada a última hora.



"Haber dado todo lo que tienen y que la séptima temporada va a ser todo lo que el espectador espera y más", comentaron las actrices de "Orange is the New Black".



Como se recuerda, "Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en el 2013 y de inmediato se convirtió en la favorita de miles de personas.



Jenji Kohan fue el showrunner que se basó en el libro autobiográfico del mismo nombre de Piper Kernan. La serie es un claro reflejo de la vida de un grupo de mujeres que se encuentran prisioneras en la cárcel de Litchfield, Nueva York.