Falcon & Winter Soldier: fecha de estreno en Disney+, tráiler, historia, actores y personajes | “Falcon & Winter Soldier” (“Halcón y Soldado de Invierno” en español) es una de las series de Marvel que Disney incluirá en el catálogo de su nuevo servicio de streaming. La ficción seguirá a estos dos personajes cercanos al Captain America, sugeridos como sus sucesores, y de acuerdo al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y a los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de "Avengers: Endgame", tendrá relación con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Durante el evento de accionistas de Disney también se anunció oficialmente otras series como “Loki”, “WandaVision” y “Hawkeye”. Estas producciones incluirán a los mismos actores del MCU, incluidos Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes repetirán sus roles como Falcon y Winter Soldier.

HISTORIA DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

Según Comicbook, es probable que la serie repita el tono de las interacciones de los personajes en "Captain America: Civil War", donde pasaron de desconfiar el uno del otro hasta enfadarse mutuamente para convertirse finalmente en amigos reacios. Es decir, en la nueva producción será explorada su amistad una manera más amplia.

Pero “Falcon & Winter Soldier” además podría revelar los planes de Marvel para el Capitain America después de "Endgame".

Los fans creen que Steve Rogers dejará el manto del superhéroe tras los sucesos de “Avengers: Endgame” y que Bucky, su mejor amigo, se pondría el traje del Captain America en adelante. Sin embargo, el anuncio de una ficción para ambos personajes podría significar que el MCU también podría darle una oportunidad a Sam Wilson, quien en los cómics adopta en determinado momento el manto del capitán.

En los comics de Marvel, tras el 'asesinato' de Steve Rogers y su desprogramación como el Soldado del Invierno, Bucky Barnes asume el lugar de su compañero y se convierte en el 'Cap' durante varios años, hasta los eventos de 'Fear Itself', donde también es 'asesinado' cuando regresa Steve. Entonces, si Rogers se despide en "Endgame", ¿Bucky será el nuevo Captain America?

Por su parte, Stan minimizó los rumores de que se convertiría en Cap y le dijo a Vanity Fair que tendría que ser un enfoque único para el personaje. "Quiero decir, tendría que ser un Capitán América muy diferente, como si no fuera lo mismo", explicó el actor rumano-estadounidense de 36 años.

"En los cómics siempre fue interesante porque era una agitación emocional, había una culpa allí que conducía a ese personaje. Debido a la ausencia de Steve, parecía que el tipo (Bucky) tenía que continuar esta visión, la que su mejor amigo tuvo durante años, y defendió", agregó

TRÁILER DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

Si bien todavía no hay tráiler oficial de “Falcon & Winter Soldier”, Disney compartió el logotipo de la nueva serie.

Este es el logo de "Falcon & Winter Soldier" (Foto: Marvel)

The Falcon and the Winter Soldier ya inició su fase de filmación y las primeras fotos desde el set fueron compartidas en Twitter. Las instantáneas muestran el nuevo look del personaje de Sebastian Stan, Bucky Barnes.

📸 | Sebastian Stan on set of “The Falcon and The Winter Soldier”! pic.twitter.com/a9voX4Busn — Sebastian Stan Updates (@TheSebNews) 14 de noviembre de 2019

ACTORES Y PERSONAJES

Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre “Falcon & Winter Soldier” Marvel y Disney informaron que tanto esta serie como las otras anunciadas tendrá como protagonistas a los actores de las películas de MCU.

Anthony Mackie interpreta a Falcon / Samuel Thomas 'Sam' Wilson

Sebastian Stan interpreta a James Buchanan 'Bucky' Barnes

Por el momento no se han revelado más nombres de los integrantes del elenco, pero imaginamos que en los próximos meses se comunicarán otros detalles. Incluso el mismo Chris Evans podría participar en la serie como el Captain America.

FECHA DE ESTRENO DE “FALCON & WINTER SOLDIER”

“Falcon & Winter Soldier” aún no tiene fecha de estreno oficial en Disney. Pero tal vez esté disponible para el lanzamiento de la plataforma de streaming Diseny+, igual que “The Mandalorian”, serie ambientada en el universo de “Star Wars”.