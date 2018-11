Los villanos también pueden robarnos el corazón, y ese fue el caso de Katherine MacGregor, cuyo personaje de Harriet Oleson en "La familia Ingalls" ("Little House on the Prairie") generó tanto odios como simpatías. La actriz falleció este miércoles a la edad de 93 años, pero ya es parte de la historia de la TV mundial.

Según informó el programa "Today" en su edición digital, fue el representante de la actriz el que confirmó la noticia de su deceso en conversación con la NBC.

Aunque no había participado de producciones televisivas o cinematográficas en mucho tiempo, en 2014 había retomado su actividad con un cortometraje llamado "The Lottery".

Nacida como Deane MacGregor en 1925 en Glendale, California, MacGregor creció en Colorado y cambió su nombre a 'Scottie' al mudarse a Nueva York en busca de una carrera como actriz de teatro

Fue a inicios de los años cincuenta que empezó a destacar como actriz, pero de televisión. Debutó con un rol no acreditado en "On the Waterfront", luego estuvo en "Ironside", "Emergency!" y "Mannix", según consignó "Today".

El rol que definiría su carrera llegaría con una llamada telefónica de su agente que le anunciaba que tenía una entrevista con Michael Landon, la estrella de "La familia Ingalls" y uno de sus productors.

MacGregor fue Harriet Oleson durante 153 episodios. Ella y su hija Nellie (Alison Arngrim) fueron los perfectos opuestos para Charles (Michael Landon) y su hija Laura (Melissa Gilbert). La actriz siempre destacó sus intenciones de darle matices a su personaje y no ser solo una villana chismosa y malévola, sino con un toque de humor. "No quería una maldad en blanco y negro", dijo.