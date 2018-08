"Family Guy" y "Bob's Burguers" tendrían películas en desarrollo

Hace poco los fans de "Los Simpson" fueron sorprendidos por un reporte de The Wall Street Journal en el que se contaba que dicha serie contará con una nueva película. No sería la única, pues el mismo reporte señala que "Family Guy" y Bob's Burgers" también tienen largometrajes en desarrollo.

La noticia llega en medio del proceso de compra de 20th Century Fox, el estudio responsable de estos proyectos, por parte de Disney.

El artículo antes citado señala que la cinta de "Family Guy" tendrá un concepto bastante peculiar, pues combinará la animación con la acción real. No sería la primera vez, pues muchos recuerdan el episodio "Not All Dogs Go To Heaven", el cual contaba con una secuencia de cierre con Rob Lowe y el fallecido Adam West.

Un detalle adicional es que Seth MacFarlane, creador de "Family Guy" es también responsable de las dos películas de "Ted", donde los actores interactuaban con un oso de peluche generado por computadora.

Sobre la cinta de "Bob's Burguers" todavía no hay mayores detalles.

The Wall Street Journal señaló que 20th Century Fox está llevando a cabo estos proyectos debido a que necesitaba de un socio para no perder el paso en el cine de animación. La adquisición de DreamWorks, su antiguo aliado, por parte Comcast, llevó al estudio a unirse con la televisora Fox para las películas de "Los Simpson", "Bob's Burgers" y "Family Guy".