Fariña, ¿tendrá temporada 2 en España?

Tras el final de Fariña en España el pasado 9 de mayo de 2018, surgieron rumores de una segunda temporada, los cuales cobraron más fuerza cuando la Netflix incluyó la serie dirigida por Carlos Sedes en su catálogo. Pero ¿realmente habrá nuevos episodios?

Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de la serie explica a Formula TV que "en su día planteamos hacer dos temporadas, aunque siempre fue una serie cerrada. En esta contamos la Operación Nécora y ahora podíamos contar lo que pasó después. Pero ha salido todo tan bien, tan bonito, no nos llovió en Galicia en un año (…) Escribimos la serie en un año y la produjimos en otro. Luego ocurrió todo esto que nos la puso al día (secuestro del libro Fariña). Y cuando en la tele nos pidieron la segunda, la querían para ya. Y el 'para ya' no funciona con Fariña, no puedo jurar que la puedo tener en cuatro meses. Si la primera requirió un año de escritura, por qué la segunda no. Ahí fue cuando dijimos con Antena 3 que no tenía sentido".

Aunque Antena 3 descartó la posibilidad de hacer nuevos episodios, la productora ejecutiva reconoció que otros operadores se han interesado en continuar la historia. "Efectivamente, hay plataformas que de pronto te preguntan. Yo personalmente creo que ha sido tan grande lo que nos ha dado, como nuestro regalo de décimo aniversario (de Bambú Producciones), que pienso que debe quedarse en lo que conocemos".

Sin embargo, Carlos Sedes confesó en una entrevista con Radio Pontevedra que, si de él dependiese, la historia de los narcos gallegos continuaría en la pequeña pantalla. Cree que aún hay mucho por contar y que le apetece continuar con el proyecto.

En tanto, Javier Rey, quien interpreta a Sito Miñaco, contó en la presentación de la película 'El silencio de la ciudad blanca' que estaría encantado de formar parte de una segunda temporada de Fariña, “yo interpretaría a Sito hasta la actualidad. Me parece un personaje fascinante y creo que ese equipo de trabajo (dirección, reparto, lo currados que están los guiones...) se da tan poco que firmaría un contrato vitalicio. Lo he disfrutado muchísimo. Por eso querría estar, pero, además, creo que hay historia por contar".

Hasta la fecha no hay ningún anuncio oficial sobre una renovación de Fariña para una segunda temporada, pero tras el éxito de la primera entrega y de su internacionalización con Netflix es posible que siga los pasos de La casa de papel, serie española que ya prepara su tercera temporada para el 2019.