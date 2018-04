En su semana de estreno, "Fear The Walking Dead" mostró una historia distinta con Morgan Jones (Lennie James), quien dejó su propia serie para adentrarse al oeste, donde encontró al elenco original convertido en una banda de asalto. ¿Qué les pasó para llegar tan bajo?

El segundo episodio de la cuarta temporada no se apura en resolver el misterio, pero tampoco lo extiende más de la cuenta. Luego de caer la presa transcurre un tiempo no determinado y Victor, Madison, Nick, Alicia y Luciana tienen una comunidad próspera en lo que antes era un estadio de béisbol.

Ser amable en un mundo infectado por zombies es una sentencia de muerte, lo cual garantiza conflictos para los protagonistas, cuyos valores en este contexto son un problema. En las tres temporadas anteriores eso no se aplicó, pues ellos se toparon con gente que de por sí ya era peligrosa. Los errores fueron de otros.

Este año "Fear The Walking Dead" es una serie más ligera. Lo que en temporadas anteriores se hubiese explicado en varios episodios ahora solo se menciona. Eso ocurre con una niña a la que Madison (Madison Clark) rescata de la intemperie. El rescate no es tal, pues la muchacha se dejó encontrar.



La niña es una espía de los Buitres, grupo de sobrevivientes con tácticas pasivo-agresivas que vive de lo ajeno. Ellos tienen en la mira al grupo de Madison y Strand (Colman Domingo), quienes no tienen intenciones de rendir a su gente.

Pero algo ocurre y el grupo tiene que abandonar la seguridad del refugio. No sabemos qué pasó exactamente, solo que los Buitres parecen haber ganado. ¿Cuántos años pasan entre el ataque del invasor y el encuentro del episodio 1? Difícil saberlo. El episodio 4x02 termina con Morgan y sus compañeros de viaje como rehenes en dirección haci a una pista del enemigo.

Nunca hubo misterios en los personajes de "Fear The Walking Dead", han sido libros abiertos, casi predecibles salvo Nick Clark (Frank Dillane), pero esta vez los vacíos en la historia pesan. Algo tan básico como revelar poco a poco secretos, pan de cada día en otras series, resulta refrescante aquí.

Pero el misterio no es la carta segura a la que "Fear The Walking Dead" apunta este año, sino a sus personajes; un núcleo pequeño pero compacto y por ello más manejable que "The Walking Dead" y sus múltiples tramas. Por primera vez desde que la serie empezó los personajes presentan cambios sustanciales. Nick es menos impulsivo, Strand quiere ser feliz, Madison va hacia la autodestrucción. De momento solo Alicia parece la misma de siempre, pero eso debería cambiar en las próximas semanas.

DATO

Puedes ver "Fear The Walking Dead" todos los domingos a las 8:00 p.m. (México, Perú) en AMC LAtinoamérica.

Los episodios anteriores de la serie están disponibles en Prime Video.