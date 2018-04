Cuando empezó, "Fear The Walking Dead" mostró un enfoque distinto al apocalipsis zombie: los primeros días de la catástrofe, con la confusión de la familia Clark y sus ganas de sobrevivir. El primer episodio de la cuarta temporada, estrenado este domingo 15 de abril, marca un antes y un después.

Si nunca has visto "Fear The Walking Dead" por estar concentrado en la serie principal, este episodio es para ti. Emitido inmediatamente después de la guerra contra Negan, el capítulo muestra a Morgan Jones (Lennie James) en el autoexilio. Poco a poco, los vencedores lo visitan en lo que solo puede ser descrito como un "no te vayas, Chavo".

Pero este "Chavo" se va, no le importa cuántas estrellas invitadas que hacen su debut en "Fear The Walking Dead" intentan convencerlo de lo contrario —como Rick (Andrew Lincoln), Carol (Melissa McBride) y Jesús (Tom Payne)—. Se va para no matar, pues ello solo ha destruido su mente.

En el camino se encuentra con John (Garret Dillahunt), pistolero solitario con corazón de oro que bien pudo salir de un western. Él busca a la mujer que amó, así como a cualquier persona para hablar. Al grupo se une Althea (Maggie Grace), periodista armada hasta los dientes que colecciona testimonios con su cámara.

John y Althea son interpretados de manera correcta, mantienen su humanidad a pesar de que ello podría costarles la vida, pero en este episodio ambos solo existen para mostrar cuán retraído es Morgan. Si son o no interesantes, eso está por verse. Hay secuencias de acción logradas, pero nada del otro mundo.

Con este episodio la serie no solo tiene entre sus prioridades al vagabundo del bastón, pues al final del capítulo él, Althea y John son emboscados por caras conocidas: el elenco original de "Fear The Walking Dead", donde Alicia (Alycia Debnam-Carey), Nick (Frank Dillane) y Luciana (Danay García) son asaltantes de caminos, listos para reclamar no solo lo ajeno, sino el rol protagónico que les fue arrebatado —momentáneamente, presumo— en este nuevo comienzo.

La cuarta temporada de "Fear The Walking Dead" es una declaración de intenciones: quiere atrapar al mayor público posible como secuela de la serie original y ofrecer algo nuevo al público fiel.

Si te identificaste con los personajes del spin-off, vas a tener que esperar para conocer qué los llevó a ser "villanos", giro que podría ser más interesante que cualquier crossover planeado por el productor Scott Gimple en su rol como encargado de la franquicia que, en ambas series, ha perdido millones de espectadores estadounidenses. Todo vale con tal mantener vivo al zombie.

DATOS

"Fear The Walking Dead" Vuelve el próximo domingo a las 8:00 p.m. por AMC Latinoamérica.

Puedes ver las tres primeras temporadas de "Fear The Walking Dead" en Prime Video.